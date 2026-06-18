Shakira orsakade furore i en paljettprydd body under sin konsert

Den colombianska sångerskan och låtskrivaren Shakira satte eld på sina fans i Los Angeles genom att inta scenen i en bländande skimrande rosa bodysuit under en serie triumferande konserter.

En serie bilder som delades efter hans konserter i Kalifornien

Dagen efter två exceptionella spelningar i Los Angeles delade Shakira en serie bilder bakom och på scenen på sitt Instagramkonto. Tydligt upprymd kompletterade hon inlägget med ett meddelande som passade tillfället: "Los Angeles, vilka två otroliga kvällar!!! Vilken publik! Sjungande och dansande från början till slut!!!" En entusiastisk bildtext som återspeglar den smittsamma energin under hennes konserter. Inlägget utlöste omedelbart en våg av beundrande reaktioner, där hennes fans överöse hennes framträdande och skönhet med lovord.

En ljus, skimrande rosa bodysuit

Höjdpunkten på detta framträdande var utan tvekan hennes scenoutfit. Shakira bar en figurnära rosa body med skimrande detaljer som fångade ljuset i varje rörelse. Plagget framhävde hennes figur, och den livfulla rosa färgen visade sig vara ett kraftfullt scenval, perfekt i linje med energin från hennes konserter.

Detaljen som verkligen utmärker denna body är de flera utskärningarna vid revbenen. Dessa öppningar, som är placerade på vardera sidan om midjan, ger silhuetten dynamik. Denna utskärningsdetalj, som har blivit ett signaturmärke för moderna scenkläder, illustrerar perfekt det stilistiska språket hos dagens största popstjärnor. En couture-detalj som förvandlar en klassisk body till ett verkligt prydnadsföremål.

Nätstrumpbyxor och matchande ankelboots

För att komplettera denna skimrande body valde Shakira ett par svarta nätstrumpbyxor, vilket gav en touch av rock 'n' roll. På fötterna bar hon ankelboots i en rosa nyans som matchade bodyen, vilket förstärkte den monokromatiska looken. Denna noggrant utvalda stilsammanhang visar återigen precisionen i hennes konstnärliga riktning.

En rosa gitarr, en förlängning av outfiten

Den kanske mest slående detaljen med detta framträdande var närvaron av en rosa gitarr, som Shakira spelade på scenen. Instrumentet, perfekt koordinerat med färgen på hennes bodysuit, blev en riktig accessoar i sig själv, vilket utökade helhetsintrycket ända ner till musikinstrumentet.

Utöver gitarren visade Shakira upp sina trumskickligheter och bevisade återigen sin mångsidighet som artist. Hon blandade sömlöst sång, koreografi och instrumentala framträdanden i en energisk uppvisning som cementerade hennes status som ett sant scendjur. Detta framträdande tjänade som en påminnelse om varför hon fortfarande är en av de mest respekterade popartisterna i den internationella musikbranschen, nästan trettio år efter sina första framgångar.

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En vacker look lämplig för scenen

Inför sina två konserter valde Shakira en scenklar skönhetslook. Hennes makeup fokuserade på en särskilt definierad blick, som framhävde hennes karaktäristiska mörka ögon, rosiga kinder som kompletterade färgen på hennes outfit och ett vibrerande rosa läppstift. Hennes långa bruna vågor var lösa och föll över axlarna i en avsiktligt frisinnad stil. En look som var både sofistikerad och perfekt anpassad till framträdandets krav, och som motstod dansens påfrestningar utan att förlora sin lyster.

Med sin skimrande rosa body, nätstrumpbyxor och matchande gitarr gjorde Shakira ett av sina mest minnesvärda scenframträdanden under året. Det var en demonstration av att popikoner inte bara "varar": de höjer ribban högre och högre, konsert efter konsert.