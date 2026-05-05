Vid 61 års ålder antar skådespelerskan Lisa Rinna en look från topp till tå som väcker reaktioner.

Den 2 maj 2026, på förfesten inför Met Gala som anordnades av Jeff Bezos och Lauren Sanchez i deras lägenhet i New York, gjorde den amerikanska skådespelerskan Lisa Rinna dubbelt intryck: med sin frisyr och med sin klänning. Båda utlöste omedelbart reaktioner på sociala medier.

Årets mest stjärnspäckade fest före Met Gala

Amazons grundare och amerikanske miljardär Jeff Bezos och hans fru, den amerikanska tv-presentatören Lauren Sánchez Bezos, var värdar för en fest inför Metgalan i sin bostad i New York City i NoMad-kvarteret, vilket lockade en mängd kändisar. Paret är medordförande och huvuddonatorer för Metgalan 2026, vars tema är "Costume Art" – en utforskning av förhållandet mellan kläder och kropp.

Den körsbärsröda falska höken – hårförvandlingen som delar åsikter

Den amerikanska skådespelerskan Lisa Rinna övergav sin signaturfrisyr för pixie för en "radikal" förvandling: sidorna var bakåtslipade i en mullet-effekt, och en touch av körsbärsröda ränder stylades till spikar på kronan – en "faux-hawk" med en tydlig år 2000-estetik. Denna frisyr polariserade omedelbart reaktioner på sociala medier: vissa berömde djärvheten hos "en 61-årig kvinna som inte är rädd för någonting", medan andra tyckte att looken var "för mycket" redan innan de såg outfiten.

En svart klänning med fransar och fjädrar som inte lämnar något åt slumpen

Outfiten passade perfekt till frisyren: en lång svart klänning med långa ärmar, överdelen helt bestående av halvtransparent nät, i kontrast till den böljande sidenkjolen med hög midja. Svarta fransar löpte upp längs armarna och runt midjan och gav en strategisk täckning. Röda fjädrar som forsade ner längs armarna gav en oväntad volym och färg till ensemblen.

Accessoarer som kompletterar bilden

Leopardmönstrade platåsandaler med grova sulor ökade Lisa Rinnas längd med flera centimeter, medan en svart läderkutsch kompletterade en djärv helsvart och röd look. Hennes makeup följde samma logik: svart eyeliner som sträckte sig bortom ögonbrynen, rökig fuchsiaögonskugga, solnedgångsrouge och rosa Pepto-Bismol-läppar.

En röd hökimitation, fjädrar, fransar och platåskor med leopardmönster – Lisa Rinna sammanfattade i en enda look vad som gör Met Gala-scenen så oemotståndlig: ingen spelar säkert. Tanken är att göra ett uttalande.