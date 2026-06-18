Vid sidan av Shakira valde Sofia Vergara ett colombianskt linne och skapade furore

Den colombiansk-amerikanska skådespelerskan, modellen, producenten och programledaren Sofia Vergara tvekade inte att visa sitt arv. Hon skapade nyligen furore tillsammans med sin vän Shakira på en konsert i Los Angeles, iklädd en outfit som stolt visade namnet på deras hemland.

Ett anmärkningsvärt framträdande på Shakiras konsert

Sofia Vergara uppträdde på en Shakira-konsert i Los Angeles. Hon kom för att heja på sin väninna sedan länge, sångaren i "Hips Don't Lie", under en känsloladdad kväll. Båda är födda i Colombia och har en långvarig vänskap och uppträder ofta tillsammans offentligt. För tillfället delade Sofia Vergara ett foto med Shakira på sitt Instagram-konto, samt en video på sig själv dansande vid foten av barriärerna, mitt i den festliga atmosfären.

Ett gult linne i Colombias färger

När det gäller sin klädsel bar Sofia Vergara ett åtsittande linne i en livfull, ljusgul färg, förstärkt av tunna axelband i en kontrasterande mörk färg. Kanten på höger halsringning återspeglade också denna mörka nyans och skapade en behaglig harmoni. Det mest slående elementet var ordet "COLOMBIA" tryckt med tydligt läsbara bokstäver över mitten av linnet, åtföljt av namnet "GAVI 10" på vänster sida – en direkt referens till den spanska fotbollsspelaren av colombiansk härkomst. En sann kärleksförklaring till hennes ursprungsland.

För att komplettera detta linne valde Sofia Vergara en garderobsklassiker: ljusblå jeans i en något avslappnad, medelhög midja. En minimalistisk och effektiv stil som återigen visar Sofia Vergaras stilistiska mästerskap: en enkel formel som alltid träffar mitt i prick.

En enkel och elegant skönhetslook

På skönhetsfronten höll Sofia Vergara sig trogen sin vanliga stil. Hennes långa bruna hår var perfekt elegant stylat, vilket ramade in hennes ansikte och framhävde klippningens enkla form. Hennes makeup hade en strålande bronsfärgad hy, avbruten av subtila rökiga ögon i mörka nyanser och eleganta mauvefärgade läppar. Denna makeup balanserade den festliga känslan i outfiten med en touch av sofistikering.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Sofia Vergara (@sofiavergara)

En långvarig vänskap mellan Sofia Vergara och Shakira

Detta vänliga framträdande är en påminnelse om den långvariga vänskapen mellan Sofia Vergara och Shakira. Båda kommer från den colombianska karibiska kusten och har blivit internationella ikoner inom sina respektive områden – sång för den ena, film och tv för den andra – och de två kvinnorna förkroppsligar en sann källa till nationell stolthet.

Deras offentliga framträdanden tillsammans, även om de är sällsynta, möts alltid med entusiasm från deras fans, som uppskattar äktheten i deras band. Denna närvaro bakom scenen och i hjärtat av konserten vittnar om en genuin vänskap, långt ifrån bara "Hollywoodkonventioner".

Ett inlägg som sätter Instagram i brand

Som med alla framträdanden av Sofia Vergara utlöste inlägget omedelbart en våg av entusiastiska reaktioner på Instagram. Hennes följare berömde videons glädjefyllda energi, uppriktigheten i hennes hyllning till Colombia och den synliga kontakten med Shakira. Det valda formatet – en blandning av foton och videor i publiken – ger också inlägget en mer spontan känsla, ett avsteg från de mycket iscensatta framträdanden som Sofia Vergara ibland gör. Detta tillvägagångssätt för skådespelerskan närmare sin gemenskap.

Iklädd ett gult linne i colombianska färger, ljusa jeans och ett kännande leende tillsammans med Shakira, gjorde Sofia Vergara ett av sina mest känsloladdade framträdanden. Utöver stilen var det en djup koppling till sina rötter som Sofia Vergara visade upp, och hyllade sitt hemland under en kväll tillägnad colombiansk kultur.