Search here...

Trakasserad förklarar denna sångerskan varför det blev nödvändigt att lämna sitt land.

Léa Michel
@gayoon_heo/Instagram

Heo Gayoon, tidigare medlem i den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen 4MINUTE, gav nyligen en gripande redogörelse för anledningarna till att hon lämnade Sydkorea, ett land som varit centralt för hennes karriär. Trakasserad, kämpande med en ätstörning och djupt påverkad av en familjetragedi förklarar sångerskan varför det blev en överlevnadshandling för henne att lämna landet.

En andra generationens idol krossad av press

Heo Gayoon debuterade 2009 som sångerska i 4MINUTE, en av de mest ikoniska tjejgrupperna i andra generationens K-pop. I åratal förkroppsligade hon bilden av den så kallade perfekta idolen: begåvad, leende och alltid professionell framför kamerorna. Förutom att bakom denna fasad var verkligheten mycket mörkare.

Under ett nyligt framträdande i den koreanska serien "You Quiz on the Block" avslöjade hon att hon hade blivit utsatt för mobbning och varit inblandad i ett fall av "våld i skolan", vilket hon valde att utstå i tystnad snarare än att tala ut eller försvara sig. Hon förklarade också att hon led av bulimi: hon åt tills fysisk smärta tvingade henne att sluta, oförmögen att erkänna sin sjukdom för sin omgivning.

En outhärdlig sorg och sårande ord

Utöver påfrestningarna från sin omgivning och sin ätstörning var Heo Gayoon också tvungen att hantera en familjetragedi: sin äldre brors plötsliga död. Denna chock markerade en vändpunkt i hennes liv. Heo Gayoon anförtror sig att efter hans död sa hennes egna föräldrar, överväldigade av sorg, till henne: "Om det inte vore för dig skulle vi också vilja vara med honom." Förkrossande ord för en ung kvinna som redan var skör, vilket kastade henne ännu djupare ner i skuld och lidande. Korea, hennes land, blev sedan synonymt med ackumulerade sår: mobbning, ätstörningar, sorg och missförstånd inom familjen.

Att lämna Korea för att överleva: en nödvändig exil

Inför denna ansamling av smärta fattade Heo Gayoon slutligen ett radikalt val: att lämna. Hon bestämde sig för att bosätta sig på Bali, Indonesien, där hon har bott i ungefär tre år. Där fann hon en mer fridfull miljö, långt från rampljuset, branschens förväntningar och de minnen som hemsökte henne. För att möjliggöra denna avfärd sålde hon till och med sin lägenhet i Seongsu-dong, Seoul, samt sin bil, vilket symboliskt bröt de materiella banden med sitt tidigare liv. Detta var inte en flykt för komfort, utan ett beslut för emotionell överlevnad: Bali blev en plats för henne att bygga upp sig själv igen, att andas och att omdefiniera sig själv utanför "idol"-etiketten.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av 허가윤 HeoGayoon (@gayoon_heo)

Från K-popstjärna till kvinna som söker frid

Sedan 4MINUTE upplöstes 2016 har Heo Gayoon gradvis vänt sig till skådespeleri och ett mer privatliv. År 2024 fångade hon återigen allmänhetens uppmärksamhet genom att dela med sig av sitt liv på Bali via onlineinnehåll och avslöjade en enklare, mer naturlig kvinna som söker inre frid snarare än berömmelse. Hennes berättelse belyser K-popens dolda sida:

  • Extrem press på kropp och image.
  • Skandaler och rykten om "skolvåld" som förstör rykte.
  • Den påtvingade tystnaden kring psykiska störningar och ätstörningar.

Genom att berätta sin historia ger Heo Gayoon ett mänskligt ansikte åt dessa ofta osynliga lidanden, och påminner oss om att bakom varje idol döljer sig en person som kan vara på väg att bryta samman.

Heo Gayoons berättelse handlar inte bara om en sångerska som lämnade sitt land, utan om en kvinna som var tvungen att fly från en giftig miljö för att överleva. Genom att tala öppet om sin bulimi, trakasserierna hon utstod och smärtan av att förlora sin bror, bryter hon ett tabu som fortfarande råder inom den koreanska musikbranschen och uppmuntrar andra artister – och fans – att ta sin mentala hälsa på allvar.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Jennifer Lopez skönhetsrutin före gymmet väcker reaktioner

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jennifer Lopez skönhetsrutin före gymmet väcker reaktioner

På Instagram delar Jennifer Lopez ständigt med sig av ögonblick från sitt vardagsliv, från välbefinnande och skönhet till...

Vid 76 års ålder gör denna ikoniska modell comeback.

Den brittiska modellen, skådespelerskan och sångerskan Twiggy är tillbaka i rampljuset som ansiktet utåt för Burberrys vår/sommarkampanj 2026....

"Hon åldras inte": Sofía Vergara visar upp sig i en slående mörk outfit

Sofía Vergara, den ikoniska colombianska stjärnan och ikonen för "Modern Family", fängslade återigen alla på ett nyligen genomfört...

Vid 67 års ålder orsakade Madonna sensation i en åtsittande klänning.

Popdrottningen Madonna fängslar återigen med en outfit som blandar sensualitet, kraft och frihet. Ett utseende som påminner oss...

"Varje gång glömmer jag hur vacker hon är": Zendaya hyllas för sin "naturliga skönhet"

De första bilderna från filmen "The Drama" utlöste en flod av beundrande kommentarer. I centrum för uppmärksamheten: Zendaya,...

De påstår sig vara siamesiska tvillingar, men deras framgång är förbryllande.

Med över 280 000 följare på rekordtid drar "partner"-influencersna Valeria och Camila till sig lika mycket gillande som...

© 2025 The Body Optimist