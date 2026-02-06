Trakasserad förklarar denna sångerskan varför det blev nödvändigt att lämna sitt land.

Heo Gayoon, tidigare medlem i den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen 4MINUTE, gav nyligen en gripande redogörelse för anledningarna till att hon lämnade Sydkorea, ett land som varit centralt för hennes karriär. Trakasserad, kämpande med en ätstörning och djupt påverkad av en familjetragedi förklarar sångerskan varför det blev en överlevnadshandling för henne att lämna landet.

En andra generationens idol krossad av press

Heo Gayoon debuterade 2009 som sångerska i 4MINUTE, en av de mest ikoniska tjejgrupperna i andra generationens K-pop. I åratal förkroppsligade hon bilden av den så kallade perfekta idolen: begåvad, leende och alltid professionell framför kamerorna. Förutom att bakom denna fasad var verkligheten mycket mörkare.

Under ett nyligt framträdande i den koreanska serien "You Quiz on the Block" avslöjade hon att hon hade blivit utsatt för mobbning och varit inblandad i ett fall av "våld i skolan", vilket hon valde att utstå i tystnad snarare än att tala ut eller försvara sig. Hon förklarade också att hon led av bulimi: hon åt tills fysisk smärta tvingade henne att sluta, oförmögen att erkänna sin sjukdom för sin omgivning.

En outhärdlig sorg och sårande ord

Utöver påfrestningarna från sin omgivning och sin ätstörning var Heo Gayoon också tvungen att hantera en familjetragedi: sin äldre brors plötsliga död. Denna chock markerade en vändpunkt i hennes liv. Heo Gayoon anförtror sig att efter hans död sa hennes egna föräldrar, överväldigade av sorg, till henne: "Om det inte vore för dig skulle vi också vilja vara med honom." Förkrossande ord för en ung kvinna som redan var skör, vilket kastade henne ännu djupare ner i skuld och lidande. Korea, hennes land, blev sedan synonymt med ackumulerade sår: mobbning, ätstörningar, sorg och missförstånd inom familjen.

Att lämna Korea för att överleva: en nödvändig exil

Inför denna ansamling av smärta fattade Heo Gayoon slutligen ett radikalt val: att lämna. Hon bestämde sig för att bosätta sig på Bali, Indonesien, där hon har bott i ungefär tre år. Där fann hon en mer fridfull miljö, långt från rampljuset, branschens förväntningar och de minnen som hemsökte henne. För att möjliggöra denna avfärd sålde hon till och med sin lägenhet i Seongsu-dong, Seoul, samt sin bil, vilket symboliskt bröt de materiella banden med sitt tidigare liv. Detta var inte en flykt för komfort, utan ett beslut för emotionell överlevnad: Bali blev en plats för henne att bygga upp sig själv igen, att andas och att omdefiniera sig själv utanför "idol"-etiketten.

Från K-popstjärna till kvinna som söker frid

Sedan 4MINUTE upplöstes 2016 har Heo Gayoon gradvis vänt sig till skådespeleri och ett mer privatliv. År 2024 fångade hon återigen allmänhetens uppmärksamhet genom att dela med sig av sitt liv på Bali via onlineinnehåll och avslöjade en enklare, mer naturlig kvinna som söker inre frid snarare än berömmelse. Hennes berättelse belyser K-popens dolda sida:

Extrem press på kropp och image.

Skandaler och rykten om "skolvåld" som förstör rykte.

Den påtvingade tystnaden kring psykiska störningar och ätstörningar.

Genom att berätta sin historia ger Heo Gayoon ett mänskligt ansikte åt dessa ofta osynliga lidanden, och påminner oss om att bakom varje idol döljer sig en person som kan vara på väg att bryta samman.

Heo Gayoons berättelse handlar inte bara om en sångerska som lämnade sitt land, utan om en kvinna som var tvungen att fly från en giftig miljö för att överleva. Genom att tala öppet om sin bulimi, trakasserierna hon utstod och smärtan av att förlora sin bror, bryter hon ett tabu som fortfarande råder inom den koreanska musikbranschen och uppmuntrar andra artister – och fans – att ta sin mentala hälsa på allvar.