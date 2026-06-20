"Hon ser ut som en clown": Doja Cats smink väcker blandade reaktioner

Den amerikanska rapparen Doja Cat har aldrig gillat att följa publiken, och hon bevisade det igen. Vid en konsert i Paris nyligen bar hon smink som omedelbart väckte reaktioner. Hennes look delade meningarna, allt från beundran till förvirring: medan många såg det som "konstnärlig djärvhet", utbrast andra: "Hon ser ut som en clown!"

Smink som trotsar reglerna

Doja Cat har tagit ett helt annat grepp än popstjärnornas polerade estetik. Kärnan i hennes look är en avsiktligt djärv röd läpp. Detta kompletterades av XXL-ögonfransar, skarp eyeliner, ultratunna ögonbryn och ett mättat rosa rouge applicerat i breda, cirkulära drag på kindbenen.

Doja Cat omfamnar denna estetik till fullo. I en nyligen genomförd intervju med ELLE UK erkände hon sin förkärlek för serietidningsliknande läppar och djärvt läppstift. Hon nämnde Amanda Lepore, en ikonisk transperson i New Yorks nattliv och en musa inom performancekonst, som en av sina inspirationer. Hennes parisiska makeup framstår således som en hyllning till ikonerna som har gjort metamorfos och överflöd till ett distinkt konstnärligt språk.

Blandade reaktioner

Åsikterna var delade på sociala medier. Å ena sidan berömde fansen "ett djärvt och kreativt tillvägagångssätt". Å andra sidan bedömde vissa internetanvändare, bestörta över det "utsmetade" läppstiftet, resultatet som "för överdrivet" och såg det främst som "clownsmink". Det är värt att komma ihåg att vi inte dömer en kvinnas kropp eller utseende – eller någons – och att det att vara en offentlig person inte öppnar dörren för att döma någons utseende: alla är fria att klä sig och bära smink som de vill.

Med denna makeup bekräftar Doja Cat sin status som en svårfångad artist som hellre ifrågasätter konventioner än att följa dem. En sak är säker: hennes parisiska look har återigen skapat mycket uppmärksamhet. Ett bevis på att ansiktet för Doja Cat först och främst är en lekplats och ett uttrycksmedel.

