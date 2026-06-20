Vid 40 väljer modellen Irina Shayk en minimalistisk silhuett

Den ryska modellen Irina Shayk fortsätter att sätta sin prägel med sin stil. Hon delade en serie minimalistiska bilder i redaktionell stil på Instagram, där ett plagg sticker ut särskilt mycket: ett par läderbyxor. Det här inlägget bekräftar återigen hennes oklanderliga modesinne.

Läderbyxor med "trompe-l'oeil"-detalj

I hjärtat av den här looken: vida, avslappnade svarta läderbyxor som bärs lågt på höfterna. Deras utmärkande drag ligger i en trompe-l'œil-effekt i midjan. Ovandelen imiterar midjebandet på mörkgrå denimjeans, komplett med bälteshällor och silvermetalldetaljer, innan den övergår i ett smidigt, flytande matt läder. Denna detalj, som blandar denim och läder, är tillräckligt för att göra detta plagg till höjdpunkten i outfiten.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av irina shayk (@irinashayk)

En minimalistisk och redaktionell estetik

Fotograferad på en lägenhetsbalkong, lutad mot en vit vägg, valde Irina Shayk en minimalistisk miljö, värdig en moderedaktion. Hennes långa bruna hår, stylat med mittskillnad, och avsaknaden av alla konstlade detaljer förstärker detta intryck av kontrollerad enkelhet.

Trogen mot etosen "less is more" låter hon plagget tala för sig självt och skapar en atmosfär som är både rå och sofistikerad. Denna publikation bekräftar Irina Shayks status i modevärlden. Som musa för många varumärken och en stamgäst på de största catwalken har hon genom åren etablerat sig som en stilikon. Hennes look fortsätter att inspirera och fängsla med varje framträdande.

Med dessa läderbyxor med trompe-l'œil-detaljer och minimalistisk presentation levererar Irina Shayk ytterligare ett exempel på stil. Genom att fokusera på ett enda iögonfallande plagg och en ren estetik bevisar hon att enkelhet inom mode kan vara "den mest effektiva formen av djärvhet".