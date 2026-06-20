Gisele Bündchen ser fantastisk ut i en skulptural jacka med en spektakulär design

Den brasilianska supermodellen Gisele Bündchen gör ett särskilt spektakulärt modeframträdande. Hon poserar i en skulptural jacka med arkitektonisk design, vilket framstår som mittpunkten i hennes senaste fotografering.

Ett slående nytt modeutseende

Gisele Bündchen, en av sin generations mest ikoniska modeller, lånar återigen ut sin image till en "ambitiös" modefotografering. Fotoserien markerar en symbolisk milstolpe i hennes långa modellkarriär. Fotograferingens konstnärliga riktning omtolkar idén om power dressing – sättet att klä sig för att hävda sin auktoritet – med ett tydligt modernt tillvägagångssätt, där den skräddarsydda jackan blir ett verkligt designobjekt.

En skulptural jacka från Michael Kors Collection

Ett av de mest framstående plaggen i serien är en marinblå jacka från Michael Kors-kollektionen. Långt ifrån den klassiska kavajen förhöjer denna design den traditionella skärningen till en verkligt skulptural dimension. Plagget utmärker sig genom sina strukturerade slag och framför allt genom sina axlar prydda med arkitektoniska utsmyckningar som forsar ner längs armarna. Gisele Bündchen bär jackan närmast sin kropp, vilket framhäver skrädderiet och designerns rigorösa linjer.

Det mest slående elementet hos denna jacka är fortfarande axelutsmyckningen, vilket gör den till en hybridkreation, någonstans mellan klädsel och skulptur. Genom att fokusera på ett sådant plagg etablerar fotograferingen en konstnärlig riktning som blandar en hyllning till klassisk skrädderi med en resolut modern stil, i stil med de stora modekampanjerna på 1990-talet.

En andra silhuett med en Hodakova-trenchcoat

På en annan bild från serien återupplever Gisele Bündchen ett annat tidlöst plagg: trenchcoaten. Modellen, i djup marinblått, är från det framväxande märket Hodakova. Den är skuren i en distinkt 1990-talsstil och bärs öppen, vilket avslöjar ett förkläde som hålls på plats av ett brett svart läderbälte, och vita boxershorts från samma kollektion. Ett par spetsiga svarta läderpumps kompletterar denna nästan monokromatiska ensemble, som illustrerar en annorlunda, mer dekonstruerad syn på modern skrädderi.

En naturlig och solig skönhetslook

Ur ett skönhetsperspektiv valde fotograferingens art direction en tydligt naturlig look. Gisele Bündchen bar sina gyllenbruna vågor samlade i en elegant, wetlook-knut som helt ramade in hennes ansikte. Hennes strålande, gyllene hy framhävde hennes naturliga fräknar. Den övergripande looken, som påminde om en stranddag, balanserade perfekt den arkitektoniska stilen i de kläder hon bar.

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En gradvis återgång till modellering

Detta framträdande markerar Gisele Bündchens gradvisa återgång till modescenens framkant. Den brasilianska supermodellen har verkligen saktat ner sin aktivitet de senaste åren, särskilt sedan hon blev mamma igen i februari 2025. Hon är nu mamma till tre barn: Benjamin, 16, Vivian, 13, och en ettårig son. Hon balanserar detta mycket hektiska familjeliv med några noggrant utvalda framträdanden i modellvärlden.

Med detta senaste modeframträdande bekräftar Gisele Bündchen sin status som en viktig figur på den internationella scenen. Med den skulpturala Michael Kors Collection-jackan med strukturerade axlar, den omdesignade Hodakova-trenchcoaten och en strålande skönhetslook bevisar hon att hennes modeaura förblir oförminskad.