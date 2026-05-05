Irina Shayk skapar furore med en kreation som enbart består av klockor och smycken.

Kreationen som den ryska modellen Irina Shayk bar på Metgalan 2026, natten den 4-5 maj, bestod helt av klockor, kedjor och smycken, och den fångade omedelbart allas uppmärksamhet på röda mattan.

200 timmars hantverk

Skapandet krävde över 200 timmars noggrant hantverk. Kedjor ersatte traditionella sömmar, en klocka fungerade som huvudspänne, metallhalsband och armband omgav armarna och en kedja som sträckte sig ner till naveln. Allt detta kombinerades med en lång, böljande svart kjol som förankrade ensemblen i en sammanhängande silhuett – den diskreta nedre delen lät den arkitektoniska komplexiteten i den övre delen stå i centrum.

Detta smycke designades av Alexander Wang, som beskrev sitt koncept i ett pressmeddelande: "Utformad som ett bärbart arkiv, bygger skapelsen på surrealistiska principer och omkontextualiserar funktionella objekt inom mode. Kedjor ersätter sömmar, spännen ersätter stygn och klockor förankrar kroppen som stängning och fokuspunkt." Ett konstnärligt uttalande som perfekt sammanfattade temat "Mode är konst" för Met Gala 2026.

Hyllningen till Dalí på röda mattan

Pressen drog omedelbart paralleller med Salvador Dalí och hans smältande klockor – Irina Shayk beskrevs som "en levande Dalí" på röda mattan, där klockan blev både en accessoar och ett strukturellt element i plagget, ett vardagsföremål upphöjt till konstverk. En surrealistisk referens perfekt kalibrerad för en kväll vars själva syfte var att ifrågasätta gränsen mellan kläder och konst.

"Hon är så bländande"

Alexander Wang avslöjade för Entertainment Tonight ursprunget till sin inspiration: "Jag inspirerades helt enkelt av hennes energi. Hon är så bländande att jag tänkte: 'Låt oss lägga den energin i de mest dekadenta smyckena och de mest otroliga klockorna. Allt handlar om kroppen. Mode är konst.'" En enkel utgångspunkt – Irina Shayks närvaro – förvandlades till ett stilistiskt manifest.

Klockor istället för sömmar, kedjor istället för tyg, 200 timmar av hantverk – Irina Shayk bar inte bara "en outfit på Metgalan 2026". Hon förkroppsligade en idé, och det var precis vad kvällen krävde.