Irina Shayk skapar furore med en kreation som enbart består av klockor och smycken.

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

Kreationen som den ryska modellen Irina Shayk bar på Metgalan 2026, natten den 4-5 maj, bestod helt av klockor, kedjor och smycken, och den fångade omedelbart allas uppmärksamhet på röda mattan.

200 timmars hantverk

Skapandet krävde över 200 timmars noggrant hantverk. Kedjor ersatte traditionella sömmar, en klocka fungerade som huvudspänne, metallhalsband och armband omgav armarna och en kedja som sträckte sig ner till naveln. Allt detta kombinerades med en lång, böljande svart kjol som förankrade ensemblen i en sammanhängande silhuett – den diskreta nedre delen lät den arkitektoniska komplexiteten i den övre delen stå i centrum.

Detta smycke designades av Alexander Wang, som beskrev sitt koncept i ett pressmeddelande: "Utformad som ett bärbart arkiv, bygger skapelsen på surrealistiska principer och omkontextualiserar funktionella objekt inom mode. Kedjor ersätter sömmar, spännen ersätter stygn och klockor förankrar kroppen som stängning och fokuspunkt." Ett konstnärligt uttalande som perfekt sammanfattade temat "Mode är konst" för Met Gala 2026.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg som delas av irina shayk (@irinashayk)

Hyllningen till Dalí på röda mattan

Pressen drog omedelbart paralleller med Salvador Dalí och hans smältande klockor – Irina Shayk beskrevs som "en levande Dalí" på röda mattan, där klockan blev både en accessoar och ett strukturellt element i plagget, ett vardagsföremål upphöjt till konstverk. En surrealistisk referens perfekt kalibrerad för en kväll vars själva syfte var att ifrågasätta gränsen mellan kläder och konst.

"Hon är så bländande"

Alexander Wang avslöjade för Entertainment Tonight ursprunget till sin inspiration: "Jag inspirerades helt enkelt av hennes energi. Hon är så bländande att jag tänkte: 'Låt oss lägga den energin i de mest dekadenta smyckena och de mest otroliga klockorna. Allt handlar om kroppen. Mode är konst.'" En enkel utgångspunkt – Irina Shayks närvaro – förvandlades till ett stilistiskt manifest.

Klockor istället för sömmar, kedjor istället för tyg, 200 timmar av hantverk – Irina Shayk bar inte bara "en outfit på Metgalan 2026". Hon förkroppsligade en idé, och det var precis vad kvällen krävde.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
En järnklänning: Kim Kardashians modesatsning fascinerar lika mycket som den fascinerar.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

En järnklänning: Kim Kardashians modesatsning fascinerar lika mycket som den fascinerar.

Kim Kardashian gör aldrig saker halvhjärtat på Metgalan – och 2026 års upplaga var inget undantag. På trapporna...

Blake Lively imponerar i en spektakulär fyra meter lång klänning på Metgalan

Den amerikanska skådespelerskan och modellen Blake Lively hade inte återvänt till Met-galan sedan 2022. När hon återigen dök...

Beyoncé gör en spektakulär comeback med en diamantbesatt "skelettklänning".

Tio års frånvaro från Met Galan, och en återkomst som var värd all väntan. Natten mellan den 4...

På Metgalan skapade plus size-modellen Ashley Graham furore

Varje Met Gala-look sätter sin prägel på kvällen på sitt eget sätt. Ashley Grahams look i år, 2026,...

Tennisspelaren Serena Williams ger leopardmönster en överraskande twist.

Den amerikanska tennisspelaren Serena Williams återupptog nyligen leopardmönstret med en oväntad skönhetstwist som fick uppmärksamhet att väckas –...

Vid 61 års ålder antar skådespelerskan Lisa Rinna en look från topp till tå som väcker reaktioner.

Den 2 maj 2026, på förfesten inför Met Gala som anordnades av Jeff Bezos och Lauren Sanchez i...