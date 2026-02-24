Search here...

Vid 37 års ålder gör Emma Stone ett framträdande i en minimalistisk look

Léa Michel
Emma Stone fängslade nyligen BAFTA-galan 2026 med minimalistisk elegans från Louis Vuitton. Skådespelerskan, som nominerades för sin roll i filmen "Bugonia", valde en enkel look som väckte furore.

En ikonisk svart klänning på BAFTA-galan

Emma Stone framträdde vid den 79:e British Academy Film Awards-ceremonin den 22 februari 2026 i London, iklädd en specialdesignad svart Louis Vuitton-klänning. Klänningen hade en halterneckringning som bildade en stor droppformad utskärning, samtidigt som den bibehöll en flytande kolonnsilhuett som utvidgades till ett golvlångt släp. Den öppna ryggen förstärkte denna diskreta sensualitet, medan det silkeslena tyget betonade en "tyst lyx"-känsla fri från överflödiga utsmyckningar.

Minimalistiska accessoarer och skönhetslook

Skådespelerskan kompletterade looken med Jimmy Choo Minny-sandaler med stilettklackar, minimalistiska Louis Vuitton-örhängen och ett diamantarmband. Hennes hår var uppsatt i en lös uppsättning med några ansiktsramande hårstrån, och hennes makeup begränsades till svart eyeliner och en puderrosa ögonskugga av Nina Park och Mara Roszak. Detta val stod i kontrast till de mer extravaganta kläderna på röda mattan och bevisade kraften i "less is more".

Emma Stone, tvåfaldig Oscarsvinnare ("La La Land", "Poor Things"), bekräftar sin status som modeikon. Hennes sjätte BAFTA-nominering (bästa kvinnliga huvudroll för Yorgos Lanthimos "Bugonia") åtföljs av en stil som redan inspirerar vårens trender: arkitektoniska snitt och djupa svarta nyanser. Denna look förkroppsligar röda mattans utveckling mot en mogen och självsäker elegans.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
