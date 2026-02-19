Vid 67 års ålder syns Madonna med sin partner på bilder som väcker uppståndelse.

Madonna fortsätter att trotsa konventioner genom att dela en serie alla hjärtans dag-bilder tillsammans med sin 29-årige partner, Akeem Morris. Dessa bilder satte snabbt eld på sociala medier och återuppväckte debatter om hennes "provokativa stil" och den 38 år långa åldersskillnaden mellan dem. Långt ifrån att gömma sig, omfamnar "Material Girl" sin yttrandefrihet fullt ut.

Foton av älskare

För att fira alla hjärtans dag publicerade Madonna en karusell av foton på Instagram där hon poserar i minimalistiska outfits. Bland dem finns en selfie som delats med Akeem Morris, där stjärnan bär ett korshänge runt halsen. Hon växlar mellan en ljusrosa body över en beige bh, en svart spetsensemble, nätstrumpor, strumpor och stilettklackar. Accessoarer som överdimensionerade solglasögon, en pälskappa och spetshandskar kompletterar dessa djärva looks. Bildtexten? "Thief of Hearts... Will you be my Valentinnnnnnnneeeeee? ♥️", en lekfull blinkning till hennes bestående stjärnstatus.

Ett diskret par, men offentligt sedan 2024

Madonna och den tidigare jamaicanska fotbollsspelaren Akeem Morris har varit tillsammans sedan sommaren 2024, först sågs den 4 juli. De har sedan dess gjort ett flertal offentliga framträdanden: hennes 66-årsdag i Italien, Metgalan 2025, Paris Fashion Week, en Billie Eilish-konsert och en fotbollsmatch i London. Julen 2025 och Hanukkah såg dem också väldigt mycket tillsammans, och familjefoton delade Akeem Morris. Även om paret aldrig officiellt har kommenterat sitt förhållande, står dessa offentliga ögonblick i skarp kontrast till deras vanliga diskretion, ytterligare betonad av intima fotograferingar som den de hade vid jul utklädda som "Secret Santa".

Blandade reaktioner från allmänheten

Bilderna utlöste blandade reaktioner: beundran för "hennes djärvhet", men kritik mot åldersskillnaden. Många kommentarer lyfte fram hur "riktigt ung" Akeem Morris såg ut jämfört med henne, vilket underblåste hånet av deras fysiska och generationsmässiga skillnader – vissa hänvisade till och med till dem som "mor och son" när de skrollade igenom Instagram-inläggen.

Fans hyllar henne som "en tidlös drottning som tänjer på gränserna", medan andra ser det som "onödig provokation". Som vanan trogen förvandlar Madonna i slutändan varje kontrovers till ett uttalande: i en ålder då många drar sig tillbaka visar hon upp sin kropp som ett manifest av vitalitet och oberoende kärlek.

Genom denna Alla hjärtans dag-session bekräftar Madonna sitt imperium över image och begär, och använder sin berömmelse för att fira en passionerad romans utan tabun.