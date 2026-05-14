Natalie Portman delar ett foto, och internetanvändare lägger märke till hennes "babymage".

Sedan hon tillkännagav sin tredje graviditet i april 2026 har den israelisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Natalie Portman förblivit diskret om sin växande mage. Inför Mors dag, som firas den 10 maj i USA, avslöjade hon sin graviditet – på Grand Palais i Paris, tillsammans med sin egen mamma.

En legend för hans mor, en kulturell rekommendation

Det var i en bild som publicerades på Instagram för Mors dag som Natalie Portman delade den första bilden på sin mage. Fotot visar henne tillsammans med sin mamma på Grand Palais i Paris, hennes mage synlig under en löst sittande t-shirt. Sedan hon officiellt tillkännagav sin graviditet i april var detta första gången skådespelerskan visade sin mage för allmänheten.

I tillägg till inlägget tillägnade Natalie Portman sin bildtext till sin mamma : "Den största välsignelsen i mitt liv var att födas av den här mamman. Hon är den mest omtänksamma, snällaste, mest intressanta, mest begåvade, mest generösa, roligaste och mest trevliga personen jag känner." Inlägget innehöll också en kulturell rekommendation för Hilma af Klint-utställningen på Grand Palais, som hon beskrev som "omöjlig att missa". Ett typiskt Natalie Portman-inlägg – personligt, med rötter i Paris och fokus på kultur.

"Ett sant privilegium och ett mirakel"

Det var på sidorna i Harper's Bazaar som Natalie Portman officiellt tillkännagav sin graviditet i april 2026: "Tanguy och jag är överlyckliga. Jag är helt enkelt väldigt tacksam. Jag vet att det är ett sant privilegium och ett mirakel." Hon delade också med sig av sitt unika perspektiv på denna sena graviditet: "Medveten om att detta förmodligen är sista gången njuter jag av varje ögonblick. Jag har mer energi än jag trodde att jag skulle ha."

Detta tredje barn blir Natalie Portmans första med sin partner Tanguy Destable, en fransk musikproducent. Skådespelerskan är redan mamma till Aleph, född 2011, och Amalia, född 2017, från ett tidigare förhållande med koreografen Benjamin Millepied.

Reaktionen från internetanvändare

Fotot utlöste omedelbart en våg av entusiastiska kommentarer. Hennes följare svarade med tillgivenhet och översvämmade henne med gratulationsmeddelanden, hjärtemojis och vänliga ord. Många berömde bildens enkelhet och mildhet och ansåg den vara både naturlig och rörande. På bara några timmar fick Natalie Portmans inlägg tusentals gilla-markeringar, ett bevis på allmänhetens koppling till detta särskilt rörande ögonblick i hennes liv.

Iklädd en överdimensionerad t-shirt, med Grand Palais i bakgrunden och sin mamma vid sin sida, valde Natalie Portman Mors dag (som firas den 10 maj i USA) för att ge sina följare en första riktig glimt av denna länge efterlängtade graviditet. Ingen iscensättning, inget ytterligare officiellt tillkännagivande – bara ett foto som gled in i en karusell, och miljontals ögon dröjde sig kvar vid det.