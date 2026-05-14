Natalie Portman delar ett foto, och internetanvändare lägger märke till hennes "babymage".

Fabienne Ba.
@natalieportman / Instagram

Sedan hon tillkännagav sin tredje graviditet i april 2026 har den israelisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Natalie Portman förblivit diskret om sin växande mage. Inför Mors dag, som firas den 10 maj i USA, avslöjade hon sin graviditet – på Grand Palais i Paris, tillsammans med sin egen mamma.

En legend för hans mor, en kulturell rekommendation

Det var i en bild som publicerades på Instagram för Mors dag som Natalie Portman delade den första bilden på sin mage. Fotot visar henne tillsammans med sin mamma på Grand Palais i Paris, hennes mage synlig under en löst sittande t-shirt. Sedan hon officiellt tillkännagav sin graviditet i april var detta första gången skådespelerskan visade sin mage för allmänheten.

I tillägg till inlägget tillägnade Natalie Portman sin bildtext till sin mamma : "Den största välsignelsen i mitt liv var att födas av den här mamman. Hon är den mest omtänksamma, snällaste, mest intressanta, mest begåvade, mest generösa, roligaste och mest trevliga personen jag känner." Inlägget innehöll också en kulturell rekommendation för Hilma af Klint-utställningen på Grand Palais, som hon beskrev som "omöjlig att missa". Ett typiskt Natalie Portman-inlägg – personligt, med rötter i Paris och fokus på kultur.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Natalie Portman (@natalieportman)

"Ett sant privilegium och ett mirakel"

Det var på sidorna i Harper's Bazaar som Natalie Portman officiellt tillkännagav sin graviditet i april 2026: "Tanguy och jag är överlyckliga. Jag är helt enkelt väldigt tacksam. Jag vet att det är ett sant privilegium och ett mirakel." Hon delade också med sig av sitt unika perspektiv på denna sena graviditet: "Medveten om att detta förmodligen är sista gången njuter jag av varje ögonblick. Jag har mer energi än jag trodde att jag skulle ha."

Detta tredje barn blir Natalie Portmans första med sin partner Tanguy Destable, en fransk musikproducent. Skådespelerskan är redan mamma till Aleph, född 2011, och Amalia, född 2017, från ett tidigare förhållande med koreografen Benjamin Millepied.

Reaktionen från internetanvändare

Fotot utlöste omedelbart en våg av entusiastiska kommentarer. Hennes följare svarade med tillgivenhet och översvämmade henne med gratulationsmeddelanden, hjärtemojis och vänliga ord. Många berömde bildens enkelhet och mildhet och ansåg den vara både naturlig och rörande. På bara några timmar fick Natalie Portmans inlägg tusentals gilla-markeringar, ett bevis på allmänhetens koppling till detta särskilt rörande ögonblick i hennes liv.

Iklädd en överdimensionerad t-shirt, med Grand Palais i bakgrunden och sin mamma vid sin sida, valde Natalie Portman Mors dag (som firas den 10 maj i USA) för att ge sina följare en första riktig glimt av denna länge efterlängtade graviditet. Ingen iscensättning, inget ytterligare officiellt tillkännagivande – bara ett foto som gled in i en karusell, och miljontals ögon dröjde sig kvar vid det.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Jennifer Lopez kombinerar en röd klänning och vintagedetaljer i en slående look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jennifer Lopez kombinerar en röd klänning och vintagedetaljer i en slående look

Den amerikanska skådespelerskan, sångerskan, producenten och affärskvinnan Jennifer Lopez har ett unikt sätt att återuppfinna sina klassiker. På...

"Fortfarande magnifik": Vid 88 års ålder imponerar Jane Fonda med en gnistrande figur

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Jane Fonda prydde röda mattan vid den 79:e filmfestivalen i Cannes (12-23 maj...

Skådespelerskan Shay Mitchell skapar furore i en röd bodysuit i "Baywatch"-stil

Den röda dräkten från "Baywatch" är en av de mest igenkännbara i tv-historien. Och den kanadensiska skådespelerskan, modellen...

I en klänning orsakade Venus Williams sensation med sina skulpterade armar.

Den amerikanska tennisspelaren Venus Williams kom för att "roasta" (reta/teasa) den amerikanska komikern, skådespelaren, manusförfattaren och producenten Kevin...

Hailey Bieber gör succé i en leopardmönstrad strandoutfit

Den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber inledde sommaren 2026 från en solig ö – och med en...

"En ängel": Bella Hadid väcker uppmärksamhet i satinklänning

Den amerikanska modellen Bella Hadid delade en bildsamling på Instagram som omedelbart satte internet i brand. Hon syns...