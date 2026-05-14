Skådespelerskan Shay Mitchell skapar furore i en röd bodysuit i "Baywatch"-stil

Den röda dräkten från "Baywatch" är en av de mest igenkännbara i tv-historien. Och den kanadensiska skådespelerskan, modellen och producenten Shay Mitchell, som spelar badvakten Trina i den mycket efterlängtade Fox-nyinspelningen, gör den full rättvisa – vilket bilderna på inspelningsplatsen bekräftar.

Fox nyinspelning av "Baywatch"

Produktionen av Fox nyinspelning av "Baywatch" har officiellt börjat, med en ensemblerolle som inkluderar den kanadensiska skådespelaren och brottaren Stephen Amell, den kanadensiska skådespelerskan, modellen och producenten Shay Mitchell, den amerikanska skådespelerskan Jessica Belkin, den amerikanska mediepersonligheten och skådespelaren Noah Beck, den amerikanska modellen och tv-personligheten Brooks Nader, och den amerikanska influencern och tidigare artistiska gymnasten Livvy Dunne.

Den nya serien följer ett team av livräddare på Venice Beach, med Stephen Amell i huvudrollen som Hobie Buchannon, son till den ursprungliga Mitch Buchannon spelad av David Hasselhoff. Omstarten kommer att bestå av 12 avsnitt och är planerad till säsongen 2026-2027 på Fox.

Shay Mitchell som Trina

Den kanadensiska skådespelerskan, modellen och producenten Shay Mitchell har tillkännagivits i rollen som Trina – en före detta advokat på en prestigefylld byrå som lämnade allt bakom sig för att bli badvakt på heltid. En verkligt okonventionell karaktär, perfekt i linje med den image som skådespelerskan har odlat i flera år. I en intervju med Alex Cooper för Call Her Daddy delade Shay Mitchell med sig av sin karriärfilosofi: "Jag vill bara vara fri. Jag vill bara vara mig själv, vad det än innebär."

Den röda filmoutfiten som skapar furore

På de första bilderna från inspelningsplatsen som delades i mars 2026 dök Shay Mitchell upp i en röd outfit med spaghettiband och en djup V-ringning, hållande en röd livboj och springande barfota på sanden på Venice Beach. Den 1 maj 2026 visade nya bilder från inspelningsplatsen skådespelerskan i den ikoniska röda outfiten, solglasögon och en vit klocka på handleden, med håret fladdrande i vinden.

Ett Instagraminlägg som kompletterar bilden

På sitt Instagramkonto, som följs av fler än 34 miljoner prenumeranter, delade Shay Mitchell en karusell av foton med texten helt enkelt "det här är dagarna" – en nostalgisk fras som fick sin fulla innebörd i samband med denna återkomst till en av 1990-talets mest ikoniska serier.

Outfiten i inlägget, en röd body med utskärningar i sidan och bar rygg, tog "Baywatch"-estetiken ännu längre – komplett med en röd badmadrass som pricken över i:et. Fansen svarade entusiastiskt: "Baywatch-eran passar dig så bra!!" , "Min absoluta favorit Vädur".

En ensemble som drar till sig uppmärksamhet långt före sändningen

Khloé Kardashian kunde själv inte låta bli att kommentera Shay Mitchells bilder bakom kulisserna under skådespelerskans Instagram-inlägg. Kombinationen av karaktären, kläderna och Shay Mitchells närvaro på sociala medier har genererat mycket uppmärksamhet kring serien redan innan ett enda avsnitt har sänts – ett tecken på att omstarten av "Baywatch" kommer att ha världens ögon på sig från det ögonblick den släpps.

En röd body, en livboj och Venice Beach – Shay Mitchell behövde inte mycket för att göra sig bemärkt. Genom att ikläda sig den mest ikoniska outfiten i amerikansk tv återupplivar hon en symbol. Och serien har inte ens börjat än.