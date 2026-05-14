Jennifer Lopez kombinerar en röd klänning och vintagedetaljer i en slående look

Den amerikanska skådespelerskan, sångerskan, producenten och affärskvinnan Jennifer Lopez har ett unikt sätt att återuppfinna sina klassiker. På röda mattan vid Roast of the American Comic, skådespelaren, manusförfattaren och producenten Kevin Hart i Inglewood bar hon nyligen en röd, år 2000-inspirerad look som påminde alla om varför hon har varit en stilikon i över tjugo år.

En röd klänning med djup halsringning

För detta Netflix-evenemang bar Jennifer Lopez en figurnära röd klänning med halterneck, djup halsringning, samlat fall nertill och en slits i mitten som sträckte sig upp till låret. När man vände på klänningen avslöjade man en liten asymmetri i längden. Detta designval påminner direkt om J.Los röda look från 2000-talet, med en modern twist.

Jennifer Lopez var inte på Kevin Harts Roast som åskådare – hon var en del av kvällens program, på en Netflix-festival där hon också är en av årets musikalstjärnor, tack vare sitt överraskande framträdande på Coachella. Hennes närvaro på röda mattan bekräftar en sak: hennes förmåga att få en röd look att se lika slående ut vid 55 som vid 30 – och att göra det med en stilistisk precision som är allt annat än nostalgisk.

Vintage-accessoarer

Det var accessoarernas djärva år 2000-estetik som särskilt fångade ögat. Från pilotsolglasögon med rosenbronsiga linser och tunna guldbågar, till ett slående armband med guldkedja, ett glänsande guldarmband och en liten quiltad röd läderväska med ett runt handtag omgivet av en guldkedja – varje plagg såg ut som om det hade tagits direkt från en fotografering i början av 2000-talet. Nakna pumps med spetsiga tå bröt kirurgiskt upp den röda monokromen.

En slät föning som bryter med de vanliga lockarna

Jennifer Lopez överraskade också alla med sin skönhetslook, där hon övergav sina karaktäristiska voluminösa lockar för en elegant, silkeslen föning med en mittdel och ansiktsramande lockar. Rektangulära örhängen i smält guld, ögonskugga i roséguld, glansiga rosa läppar i kombination med brun eyeliner och skulpterade kindben kompletterade en makeup-look som blandade en Hollywood-solbränna med en touch av 2026-års sofistikering.

Dagen efter mors dag

Detta framträdande på röda mattan kom dagen efter Mors dag (10 maj i USA), som Jennifer Lopez hade firat diskret. I en Instagram-video poserade tvillingmamman – Emme och Max, 18, från sitt äktenskap med Marc Anthony – med en hemlagad chokladtårta dekorerad med en personlig "mammas bit" i färgad frosting. Hon blinkade mot kameran och frågade sina följare om hon skulle "äta mammas bit" innan hon låtsades ta en tugga av kakan. Ett lättsamt familjeögonblick, följt av ett oklanderligt framträdande på röda mattan – allt på mindre än 24 timmar.

En röd klänning, guldfärgade pilotsolglasögon och en quiltad fickväska – Jennifer Lopez har därmed återaktiverat sitt år 2000-DNA med självförtroendet hos någon som vet exakt vad hon gör.