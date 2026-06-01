"Du strålar": Natalie Portman delar med sig av en glimt från sin semester vid havet.

Den israelisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Natalie Portman gav sina följare en glimt av sin semester. Genom en serie foton som delats på hennes Instagram-konto visade hon upp enkla, soliga stunder mitt bland havet, djuren och samtida konst. I kommentarerna berömde många användare hennes naturlighet, sammanfattad av ett återkommande meddelande: "Du strålar."

En sommarselfie vid havet

Det inledande fotot sätter tonen. Med ansiktet mot ett djupblått hav poserar Natalie Portman för en selfie, iklädd en stor stråhatt prydd med ett brett svart band knutet i en rosett. Stora runda solglasögon och en (nästan) sminkfri hy kompletterar denna avslappnade, somriga look. En fridfull, soldränkt bild som omedelbart charmade hennes följare.

Mellan hans hundar och samtida konst

Genom hela karusellen blandar Natalie Portman personliga ögonblick med kulturella anspelningar. Bland dem finns två stora vita hundar, fotograferade på nära håll, näsa mot näsa, för en öm och spontan touch. Längre fram delar Portman ett foto av en målning av Adrian Ghenie, som setts på Thaddaeus Ropac-galleriet i Marais-distriktet i Paris. Den rumänske konstnären presenterade sin utställning "Roman Campagna" där fram till den 30 maj, en samling av nya målningar och teckningar inspirerade av konsthistorien. Denna detalj understryker Portmans välkända intresse för kultur.

Ett enkelt och lysande mellanspel

Långt ifrån röda mattan illustrerar denna publikation en annan sida av Natalie Portman: en fridfull vardag fylld av promenader vid havet, nära band med sina djur och besök på konstgallerier. Allt detta presenteras med en minimalistisk estetik, dominerad av naturliga toner – halm, vitt och marinblått. Denna avsiktliga enkelhet står i skarp kontrast till den mer formella image som ofta förknippas med officiella evenemang.

Med detta semesteralbum odlar Natalie Portman en diskret men strålande närvaro på sociala medier. Mellan havet, djuren och samtida konst delar hon med sig av ett uppriktigt sommarinterludium som tydligt har resonerat med hennes publik.

