I Saint-Tropez gör modellen Bella Hadid virkningen modet igen

Virkning framstår som en av de absolut viktigaste modetrenderna sommaren 2026. I Saint-Tropez ger den amerikanska modellen Bella Hadid ett nytt exempel: under en dag ombord på en yacht valde hon en rosa virkad strandoutfit som återupplivar intresset för denna hantverksmässiga teknik.

Virkning, sommarens viktigaste trend

Dagens mittpunkt i Saint-Tropez var en rosa virkad baddräkt i två delar, vars detaljer avslöjar äkta hantverk. På nära håll avslöjar stickningen ett subtilt sicksackmönster längs linningen, medan små vita virkade rosetter pryder toppen.

Vita blommiga utsmyckningar kompletterar looken och förblir trogen en romantisk estetik som är väldigt på modet. För att fullända looken bar Bella Hadid en överdimensionerad skjorta med krage och valde smala svarta solglasögon: ett sätt att närma sig strandkläder som ett vardagsplagg.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Bella 🦋 (@bellahadid)

En designad strandgarderob

Genom sina inlägg har Bella Hadid avslöjat andra outfits. Bland dessa finns en höghalsad body från Emilio Pucci, prydd med ett geometriskt mönster i nyanser av rött, orange och brunt, avslutad med en volangkant. Även en stålblå body från Miyake Design Studio och en vit volangklänning från Some Bodee presenteras. När det gäller accessoarer förblev den amerikanska modellen trogen sin förkärlek för guldsmycken, kompletterade av en rosa diamantring från Shay.

Ett tropezianskt mellanspel

Dessa bilder är från en vistelse på den franska rivieran, där Bella Hadid njuter av solen ombord på en yacht med nära och kära, inklusive sin bror Anwar och sin mamma Yolanda Hadid. Iskaffe i handen, morgondopp, avkopplande stunder med vänner: modellen delade en avslappnad sommarsemester, kort efter sitt framträdande på filmfestivalen i Cannes, där hon redan hade gjort ett starkt intryck med sina modeval.

Med denna sommargarderob bekräftar Bella Hadid virkningens stora comeback, länge begränsad till hantverk och nu återerövrad av samtida mode. Med invecklade stickningar, fina knutar och en livfull färgpalett har hon skapat en serie stilar som garanterat kommer att inspirera många strandgarderober i sommar.