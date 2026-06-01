På en båt återupplivar sångerskan Zara Larsson en färgglad hårtrend

Den svenska sångerskan Zara Larsson bekräftar sin status som skönhetsikon. I en serie bilder som delats på hennes Instagramkonto, inklusive en omslagsbild på henne på en båt, tog hon tillbaka en livfull hårtrend i rampljuset: tunna neonstrimmor vävda in i blont hår. Denna signaturlook inspirerar redan hennes miljontals följare.

Neonstrimmor i blont hår

Den mest slående detaljen i det här fotot: fint färgade hårstrån i nyanser av ljusrosa, gult och orange, sammanflätade med långt, naturligt blont hår som är lätt fuktigt, som precis efter ett dopp. Långt ifrån klassiska slingor ger dessa neonfärgade hårstrån en lekfull, somrig touch. Tekniken, som innebär att man applicerar tillfälliga färgade hårförlängningar eller trådar, är tilltalande på grund av sin enkelhet: den kan appliceras och tas bort utan att påverka den naturliga hårfärgen.

En trend som sångaren redan har anammat

Dessa färgglada slingor är inget nytt för Zara Larsson. I flera månader nu har hon experimenterat med sitt hår: specialdesignade rosa hårförlängningar, glittriga hårstrån, färgglada spännen… alla blinkningar till en popestetik som påminner om festivaler och 2000-talets mode, som just nu gör comeback. På det här nya fotot parar Zara Larsson ihop sina slingor med matchande accessoarer, som neonfärgade pärlarmband och ett snäckhalsband, för en sammanhängande look in i minsta detalj.

En konstnär på uppgång

Utöver sin stil kommer denna publikation vid en särskilt framgångsrik tidpunkt för Zara Larsson. Hon upptäcktes i mycket ung ålder och släppte sitt femte album, "Midnight Sun", till kritikerros, och fick sin första Grammy-nominering 2026 för bästa dans-/popframträdande. Hon stöder albumet med en internationell turné. Hennes Instagramkonto, som följs av miljontals människor, har blivit en förlängning av denna färgstarka och livfulla värld.

Med sina neonfärgade slingor bekräftar Zara Larsson en lättanvänd hårtrend som är perfekt för de varmare månaderna. Med en blandning av 2000-talet och festivalkänsla förvandlar hon en enkel båttur till en källa till skönhetsinspiration. Precis vad som får dig att vilja lägga till några färginslag i ditt eget hår när sommaren närmar sig.