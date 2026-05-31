Skådespelerskan Rachel Sennott bryter tystnaden om aknerelaterade påtryckningar

Tidigt i sin filmkarriär fick den amerikanska skådespelerskan, komikern och manusförfattaren Rachel Sennott utstå brutala och sårande kommentarer om sitt utseende. Nu bryter hon tystnaden om den press hon utsattes för angående sin akne.

Utfrågningarna präglades av kommentarer om hennes hud.

Inbjuden till Hollywood Reporters traditionella rundabordssamtal med komedieskådespelerskor berättade Rachel Sennott den mest minnesvärda kommentaren hon någonsin hört på en audition. "Jag hade svår akne och jag var väldigt osäker på det", erkände hon . "Jag gick ofta på auditions där de sa: 'Och vi kan behålla allt det här'", fortsatte hon och gestikulerade mot sitt ansikte.

En reflektion som, återberättad inför sina kollegor – den amerikanska skådespelerskan, komikern och författaren Hannah Einbinder, den amerikanska komikern och skådespelerskan Ashley Padilla, den amerikanska skådespelerskan, TV-presentatören och sångerskan Keke Palmer och den amerikanska författaren, producenten, komikern och skådespelerskan Quinta Brunson – utlöste en rörelse av förvåning runt bordet.

Rachel Sennott drabbas av svår akne

Före varje audition genomförde Rachel Sennott en lång kamouflageritual . "Jag sminkade mig och använde concealer, tittade på mig själv i spegeln och tänkte: 'De kan inte se någonting ... ingen kommer att märka det'", berättade hon. Sedan, när hon kom in i rummet, insåg hon att den allra första kommentaren handlade om hennes akne. Rachel Sennott specificerade inte exakt vem som hade fällt dessa kommentarer.

Inför svår akne vände sig Rachel Sennott till isotretinoin, som marknadsförs under varumärket Accutane. Enligt Cleveland Clinic är denna mycket kraftfulla behandling vanligtvis reserverad för svår akne, när andra terapeutiska alternativ inte har fungerat eller inte tolereras väl. "Det är en mycket intensiv medicinering", sammanfattade skådespelerskan och tillade att hon pratar om den "varannan sekund".

Ord som befriar andra

Rachel Sennotts vittnesmål resonerade omedelbart med hennes kollegor, särskilt Hannah Einbinder, själv en tidigare isotretinoinanvändare, som skämtade: "Det är hon som gjorde det möjligt för mig att byta till Accutane. Jag vill ge ett shout-out till dem som kom före mig." Keke Palmer tillade: "Och jag tog den före er två." Utöver humorn belyser utbytet hur Hollywoodindustrin bakom kulisserna kan reducera sina artister till sitt utseende – och hur mycket mod det krävs för att bryta sig loss från det.

Genom att bryta tystnaden kring dessa kommentarer belyser Rachel Sennott – skaparen och stjärnan i HBO-serien "I Love LA" – en verklighet som fortfarande sällan diskuteras: de sårande kommentarer unga skådespelerskor hör om sitt utseende, ibland förklädda till "karaktär". Hennes vittnesmål fungerar som en påminnelse, om en sådan skulle behövas, om nödvändigheten av att Hollywood ifrågasätter vissa sedvänjor.