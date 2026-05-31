Prinsessan Dianas tvillingbröder visar upp sitt nära band på sociala medier

Oskiljaktiga sedan barndomen missar tvillingarna Lady Amelia och Lady Eliza Spencer aldrig ett tillfälle att visa det. På Instagram har prinsessan Dianas syskonbarn återigen visat hur nära de är.

"Tvillingsamfund mer än någonsin": deras Reel smälter hjärtan online

Lady Amelia Spencer och Lady Eliza Spencer publicerade en video på Instagram som snabbt berörde deras följare. Den visar tvillingarna, blonda och leende, som gör sig redo för en kväll ute. Båda iklädda vita spetsrockar, håret uppsatt i knutar och långa örhängen, poserar de sida vid sida på sin hotellbalkong. Bildtexten, på engelska, säger allt: "Twinning more than ever ." (Tvillingsamfund mer än någonsin ).

Identiska tvillingar… bekräftade med ett DNA-test

Amelia och Eliza föddes den 10 juli 1992 som son till Charles Spencer, den nionde earlen Spencer (Lady Dis yngre bror), och Victoria Lockwood. De trodde länge att de inte var identiska. Vid födseln fick de veta att de helt enkelt var tvåäggstvillingar. Det var inte förrän 2024 som ett genetiskt test skingrade denna missuppfattning: de är faktiskt identiska. En senkommen uppenbarelse som, enligt Eliza, "förändrar saker och ting. Nu när vi vet är allt logiskt."

Ett band som ord har svårt att beskriva

Utöver deras fysiska likhet delar de två systrarna ett band som ingenting verkar kunna bryta. "Vi vet ofta exakt vad den andra tänker", anförtrodde Amelia. För Eliza övergår denna koppling ord: "Vårt tvillingband är helt enkelt obeskrivligt. Vi har delat det sedan innan vi ens föddes." Hon tillade: "Vi är identiska inifrån och ut." Det är ett band de har valt att visa upp offentligt, genom att bli modeller, ambassadörer och stammisar på röda mattan.

Ett nytt kapitel i deras liv

Medan de två systrarna ständigt odlar sitt nära band på sociala medier, går de också framåt med nya kapitel i sina liv. Amelia är nu gift med Greg Mallett, medan Eliza förbereder sig för sitt bröllop med sin fästman, Channing Millerd. Modeller, varumärkesambassadörer och stamgäster på de mest prestigefyllda festerna, fortsätter tvillingarna att göra uppmärksammade framträdanden, alltid sida vid sida. Denna sammansvetsade syskonduo fortsätter att fängsla allmänheten – och genom sin blotta närvaro vittnar de om det tysta arv som lämnats efter deras berömda moster, prinsessan Diana.

Genom ömma ögonblicksbilder, innerliga förtroenden och nya personliga åtaganden målar Lady Amelia och Lady Eliza Spencer subtilt ett vackert porträtt av systerskap. Tvillingsystrarna i Spencerdynastin påminner oss om att bortom deras arv och rampljuset förblir deras nära band deras mest värdefulla tillgång.