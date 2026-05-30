I ett historiskt ögonblick i Hollywood orsakade Miley Cyrus sensation i en skulptural klänning.

Det är ett ögonblick etsat in i Hollywoods historia. Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, musikern, producenten och skådespelerskan Miley Cyrus, som hedrats med sin egen stjärna på Walk of Fame, gjorde ett bestående intryck i en skulptural klänning.

En stjärna på Hollywood Walk of Fame

Den 22 maj 2026 fick Miley Cyrus en stor ära: den 2 845:e stjärnan på Hollywood Walk of Fame, i musikkategorin. Hon njöt av detta mycket symboliska ögonblick, som uppmärksammar en karriär som sträckte sig över nästan två decennier och hennes bestående inverkan på populärkulturen.

En arkivklänning med skulptural effekt

För tillfället gjorde Miley Cyrus ett starkt modeval: en svart Atelier Versace-klänning från husets arkiv, en modell från höstkollektionen 2015 som redan setts för mer än tio år sedan på den tysk-amerikanska modellen, programledaren och skådespelerskan Heidi Klum på amfAR-galan.

Den åtsittande klänningen lekte med transparens, med halterneck, öppna paneler och spindelnätsliknande spetsarbeten, konstfullt placerade på strategiska platser. En skulptural effekt, trogen Miley Cyrus rockchica estetik.

Minimalistisk skönhet och gripande tal

För att låta sin klänning stå i centrum valde Miley Cyrus en minimalistisk skönhetslook: elegant blont hår, sotade ögon, nude läppstift och diskreta smycken. Utöver sin stil resonerade hennes tal med publiken. "Det som gör den här stjärnan så speciell är att den representerar en ansamling av hängivenhet", anförtrodde hon och beskrev ögonblicket som "härligt, roligt och fantastiskt". Hon var omgiven av sin fästman Maxx Morando, sin mamma Tish och sin syster Brandi.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Miley Cyrus (@mileycyrus)

Från Hannah Montana till popikon

Denna utmärkelse kröner verkligen en extraordinär resa. Miley Cyrus upptäcktes vid 13 års ålder i Disneyserien "Hannah Montana" och byggde sedan upp en solokarriär inom musikkarriären efter seriens slut 2011. Sedan dess har hon släppt nio studioalbum och vunnit tre Grammy Awards.

Genom att få sin stjärna förvandlade Miley Cyrus en karriärmilstolpe till ett sant stiluttryck, vilket bekräftade att hon är en av de mest "vågade" artisterna i sin generation.