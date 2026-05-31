Simone Ashley ser strålande ut i en trendig strandoutfit

På Instagram delade den brittiska skådespelerskan av indisk härkomst Simone Ashley en serie solkyssta bilder i två ultratrendiga sommaroutfits. Detta framträdande bekräftar den växande modeauran hos stjärnan från "The Devil Wears Prada 2".

Ett mycket omtalat sommarframträdande

Simone Ashley utnyttjade värmeböljan som just nu drabbar Storbritannien för att njuta av en avkopplande stund i parken med en vän. På bilder som delats på hennes Instagramkonto kan man se henne posera först i en ljusgrön baddräkt, sedan i en annan outfit i en slående, livfull gul färg.

Cocktails i handen, solglasögon på och ett brett leende: Simone Ashley förkroppsligar naturligt konsten att leva sommaren i en mycket engelsk, idyllisk miljö. Kommentarer strömmade in under inlägget, där hennes följare berömde hennes strålande närvaro och självförtroende, vilket fängslade alla.

En utveckling driven av ett tidigt kall

Bakom denna lysande bild finns en konstnär med en välkonstruerad karriär. Simone Ashley, född av indiska föräldrar och den första generationen invandrare till Storbritannien, växte upp i ett hem där den akademiska kulturen hade en viktig plats. Hennes mor var revisor och hennes far farmaceut.

Ändå upptäckte hon ett annat kall i mycket ung ålder. Redan vid sex års ålder tog hon sina första sånglektioner och förstod att hennes väg skulle vara konstnärlig . ”Jag skrev mina drömmar i min dagbok, eller i brev jag adresserade till mig själv. För mig var det ett faktum. Jag ville aldrig leva ett kortare liv. Det handlade inte om ’om’, det handlade om ’när’. Jag visste att jag kunde uppnå det”, berättade hon nyligen för The Times.

Från modellbygge till Londonbrädor

För att finansiera sina dramastudier försökte Simone Ashley sig först som modell . "Ända sedan jag var liten, när jag ville ha något, gjorde jag allt jag kunde för att få det. Jag tog några modellkontrakt för att betala mina räkningar, och det var så jag fick foten inom skådespeleriets dörr", berättade hon för Harper's Bazaar. Hon tillbringade sedan två år på Redroofs School for the Performing Arts innan hon började på den prestigefyllda ArtsEd London, där hon tog en examen i musikalteater. Detta följdes av hennes första, om än blygsamma, roller i brittiska serier som "Broadchurch", "Doctors" och "Casualty".

Från Netflix till “The Devil Wears Prada 2”

Vändpunkten kom 2019 när Netflix erbjöd henne en roll. Tre år senare fick Simone Ashley huvudrollen i säsong 2 av "Bridgerton", där hon spelade Kate Sharma, en av de mest minnesvärda hjältinnorna i den Shondaland-producerade franchisen.

Och i maj 2026 gick en dröm i uppfyllelse: att få se henne spela Amari, den nya assistenten till den formidabla Miranda Priestly (Meryl Streep), i "The Devil Wears Prada 2", som hade biopremiär den 1 maj. En roll skräddarsydd för denna modeentusiast, vars varje offentligt framträdande – från röda mattan till Instagrambilder – nu verkar vara noggrant planerat likt en ledare.

Mellan värmeböljan, färgglada kläder och sin stigande stjärna bekräftar Simone Ashley sin plats bland de mest följade ansiktena i sin generation med dessa nya foton. En ögonblicksbild av sommaren som utan tvekan förebådar en sommar 2026 präglad av solsken – och ambitiösa projekt.