Natalie Portman syns med rund mage på ett tidigare oset foto

Fabienne Ba.
@natalieportman / Instagram

Den israelisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Natalie Portman delade en glimt av sitt senaste födelsedagsfirande med sina Instagramföljare. Bland de fångade minnena fångade ett foto särskilt allas uppmärksamhet: en bild på hennes mage, medan hon väntar på ankomsten av sitt tredje barn.

En vecka med födelsedagsfirande präglad av tacksamhet

Natalie Portman firade sin 45-årsdag den 9 juni 2026. Några dagar senare publicerade hon ett fotoalbum på Instagram som visade upp höjdpunkter från den speciella veckan. När hon skrollade igenom bilderna upptäckte hennes följare måltider, konstverk, landskap och flera ögonblick i Italien, ett land som verkar ha fängslat Black Swan-stjärnan. I bildtexten uttryckte Natalie Portman sin tacksamhet och kallade det "den bästa födelsedagsveckan någonsin" och tackade sina nära och kära och Italien för firandet.

Ett diskret foto visar hennes rundade mage

Bland de många publicerade fotona fångade en bild särskilt internetanvändarnas uppmärksamhet. Den visar Natalie Portman iklädd en New York Knicks-tröja, vilket antyder en graviditet som redan är långt gången. Detta framträdande kommer några månader efter tillkännagivandet av hennes tredje graviditet. Skådespelerskan avslöjade nyheten i april 2016 och har sedan dess delat med sig av några sällsynta glimtar av detta nya kapitel i sitt liv. Långt från röda mattor och uppmärksammade framträdanden erbjuder detta foto ett mer intimt ögonblick, inbäddat bland personliga minnen.

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Ett inlägg delat av Natalie Portman (@natalieportman)

Glädjande nyheter tillkännagavs i vår

Det var på sidorna i Harper's Bazaar som Natalie Portman officiellt tillkännagav sin graviditet. Hon delade sin glädje över att ha gett sig in i detta nya äventyr med sin partner, Tanguy Destable. "Tanguy och jag är överlyckliga. Jag är helt enkelt väldigt tacksam. Jag vet att det är ett sant privilegium och ett mirakel", sa hon till tidningen. Natalie Portman, som redan är tvåbarnsmamma, talade också om den värdefulla naturen av denna graviditet, som hon anser vara "förmodligen min sista".

Ett inlägg som berörde hennes fans

Denna fotoserie utlöste snabbt många reaktioner. Många fans skickade födelsedagshälsningar till Natalie Portman, medan andra blev glada över att se henne stråla under graviditeten. Van vid att skydda sitt privatliv erbjöd hon sina följare en söt glimt, präglad av tacksamhet och glädje.

Samtidigt som hon delade med sig av några minnen från sin 45-årsdag, avslöjade Natalie Portman också en ömsint glimt av sin graviditet. Genom detta tidigare osedda foto på hennes mage firar skådespelerskan en tid hon själv beskriver som "ett privilegium", omgiven av nära och kära och fylld av glädjen över att snart välkomna sitt tredje barn.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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