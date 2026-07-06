Klädd i godisrosa hyllar Reese Witherspoon en kultkaraktär

Den amerikanska skådespelerskan, producenten och affärskvinnan Reese Witherspoon firade en av de mest ikoniska rollerna i sin karriär. För att markera 25-årsjubileet av filmen "Legally Blonde" dök hon upp i en godisrosa klänning, en tydlig hyllning till hennes karaktär, Elle Woods. Det var ett elegant och rörande framträdande vid ett evenemang där den ursprungliga ensemblen återförenades.

En rosa klänning

För kvällen valde Reese Witherspoon en ljusrosa satinklänning. Ett allt annat än slumpmässigt färgval: rosa är faktiskt signaturnyansen för Elle Woods, den bubblande hjältinnan hon porträtterar på skärmen i "Legally Blonde". Reese Witherspoon kompletterade sin look med en ljusrosa satinkutsch och pumps. En outfit som perfekt överensstämmer med karaktärens anda.

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Ett evenemang för filmens 25-årsjubileum

Detta framträdande var en del av "Elle World", en uppslukande upplevelse som hölls i New York den 20 juni 2026. Evenemanget firade 25-årsjubileet av kultklassikern, som släpptes 2001, och tillkännagav även den kommande spin-off-serien "Elle", som kommer till Prime Video. Den amerikanska skådespelerskan Lexi Minetree, som återupptar sin roll i denna föregångare, var också närvarande vid evenemanget och valde rosa, en tydlig anspelning på filmens universum.

En påtaglig känsla

Utöver utseendet var det Reese Witherspoons känslor som verkligen berörde. På scenen brast hon i gråt medan hon diskuterade arvet efter sin karaktär. "Att spela den här rollen i 25 år har varit ett privilegium för livet", anförtrodde hon. På Instagram tackade hon också sina fans: "Tack för att ni älskat vår film i 25 år!" Hon hyllade också alla unga kvinnor som har identifierat sig med Elle Woods genom åren.

En återförening mellan skådespelarna

Evenemanget samlade också flera medlemmar från den ursprungliga ensemblen, inklusive den amerikanska skådespelerskan Jennifer Coolidge, den amerikanska skådespelerskan, modellen och producenten Ali Larter, den amerikanska skådespelerskan Selma Blair och den kanadensiska skådespelaren Victor Garber. En varm återförening som gladde sagans fans. "När jag kom in och såg det ögonblicket, kristalliserade det allt jag känner för att spela den här karaktären", sa Reese Witherspoon, synbart rörd av detta kollektiva firande.

Med denna godisrosa klänning hyllar Reese Witherspoon Elle Woods, en karaktär som har blivit en sann ikon. Genom att blanda elegans, nostalgi och genuina känslor påminner hon oss om hur mycket den här rollen har påverkat hennes karriär – och flera generationer av kvinnliga tittare. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja fansen som ivrigt väntar på den nya serien.