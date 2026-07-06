Rosie Huntington-Whiteley sticker verkligen ut i sina sommarkläder.

Den brittiska modellen och skådespelerskan Rosie Huntington-Whiteley delade en video som visade upp flera av hennes sommaroutfits, vilket väckte många entusiastiska reaktioner.

En serie looks av ViX Paula Hermanny

Rosie Huntington-Whiteley publicerade en video på Instagram, skapad i samarbete med märket ViX Paula Hermanny. I videon syns hon i flera tvådelade outfits från märket. Varje look framhäver hennes naturliga elegans och stilkänsla, egenskaper som har bidragit till att göra henne till en av de mest följade gestalterna inom mode. Med den här nya videon firar Rosie Huntington-Whiteley ankomsten av varmare väder genom en serie somriga looks.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Rosie HW (@rosiehw)

Ett inlägg som sätter sociala medier i brand

Videon fångade snabbt internetanvändarnas uppmärksamhet. De lovande kommentarerna under hennes inlägg vittnar om den entusiasm det genererar bland hennes fans. Många av dem reagerade i kommentarerna och överöste henne med komplimanger. Denna sammanställning delades också flitigt på sociala medier, vilket ytterligare bekräftade den brittiska sångerskans inflytande inom hennes community.

Rosie Huntington-Whiteley har återigen väckt uppmärksamhet med denna sammanställning av sommarkläder som delats på Instagram. Med en blandning av elegans och en solkysst känsla bekräftar hon sin status som modeikon och fortsätter att fängsla sina följare med varje framträdande.