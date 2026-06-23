Vid 52 års ålder väcker Penélope Cruz uppmärksamhet med en ny frisyr.

Julia P.
@dimitrishair / Instagram

Den spanska skådespelerskan Penélope Cruz har avslöjat sin kortaste frisyr på flera år, och resultatet har inte gått obemärkt förbi. Den här nya klippningen, kallad "pojkvänsbob", bekräftar hennes förkärlek för bob, samtidigt som den ger hennes image en avsevärt avslappnad touch.

En avslappnad "pojkvänsbob"

Det var kändisfrisören Dimitris Giannetos som delade förändringen, tillsammans med bilder, på Instagram. Klippningen, som gjordes i Los Angeles, sträcker sig nu över hennes axlar, vilket markerar Penélope Cruz kortaste frisyr på länge. Stylisten håller sig trogen "boyfriend bob"-trenden och valde en medvetet "enkel" look, som han beskriver som "dagen efter"-stylingen: lätt rufsig och svept åt sidan, utan någon borstning. En lång, sidosvept lugg ramar in ansiktet och fulländar denna naturliga look.

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Ett inlägg delat av Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

En klippning inspirerad av hennes look

För denna förvandling hämtade frisören inspiration från ett viktigt plagg i skådespelerskan: en flerfärgad tweedkavaj i en blandning av fuchsiarosa, lila och marinblått. Penélope Cruz bar den öppen över en vit skjorta, utsmyckad med guldknappar, stjärnformade örhängen och flera halsband med guldhängen. Till sin makeup valde hon en rökig plommonfärgad ögonskugga och en touch av skimrande mauve på kindbenen och läpparna, för en strålande, somrig look.

Kulminationen av en "Bob-era"

Denna frisyr markerar ett nytt steg i den hårförvandling som skådespelerskan påbörjade tidigare i år. I januari, under en visning i Paris Fashion Week, hade hon redan bytt sitt långa bruna hår mot en lång, voluminös bob. Under våren ljusade Penélope Cruz sedan upp sin färg genom att lägga till blonda slingor. Med denna nya bob har hon sin kortaste frisyr sedan den hon bar på Metgalan 2024.

En skådespelerska med en ständigt föränderlig stil

Penélope Cruz har blivit internationellt känd med filmer som "Vicky Cristina Barcelona", "Volver" och "Pirates of the Caribbean" och är även känd för sina mode- och skönhetsval. Med varje framträdande bevisar hon att hon kan kombinera elegans och djärvhet, och aldrig nöja sig med en statisk image.

Med denna avslappnade boyfriend-bob har Penélope Cruz åstadkommit ännu en framgångsrik nytolkning. Hon blandar modeinspiration med en somrig känsla och påminner oss om att en enkel frisyr kan räcka för att fräscha upp en look. Inte helt oväntat kommer den garanterat att dra blickarna till sig.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
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