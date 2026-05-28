Sångerskan Olivia Rodrigo fördömer kritik mot sin babydoll-klänning

Efter att ha blivit utsatt för kritik för babydoll-klänningen hon bar på scenen, svarade den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, musikern och skådespelerskan Olivia Rodrigo direkt och fördömde en diskurs hon anser vara "djupt oroande".

En babydollklänning i centrum för kontroversen

Allt började med en rosa och vit blommig babydoll-klänning som Olivia Rodrigo bar under sin Spotify Billions Club-konsert, samt i musikvideon till låten "Drop Dead". Även om plagget i sig inte var provocerande, ansåg vissa internetanvändare det vara "barnsligt", "infantiliserande" eller till och med "olämpligt". Hon valde att bemöta denna våg av kommentarer under ett framträdande i en New York Times-podcast, vars utdrag släpptes den 27 maj.

"Detta visar hur vi normaliserar pedofili."

”Det gjorde mig verkligen upprörd. Inte för mig: folk kan säga vad de vill”, svarade Olivia Rodrigo inledningsvis. Det som stör henne mest är dubbelmoralen. Hon påpekar att hon har burit ”mycket mer avslöjande” kläder på scen förut – ”en paljettbehå och korta shorts”, specificerar hon – utan att någon blinkade . ”Det var inte olämpligt, men att jag var helt täckt av en klänning som ansågs barnslig, det var det”, säger hon förvånat. För henne visar denna reaktion ”hur mycket vår kultur normaliserar pedofili”.

Avvisandet av en skuldframkallande diskurs

Utöver kontroversen fördömer Olivia Rodrigo ett budskap som upprepats till flickor från mycket ung ålder: "Bär inte det där, annars kommer en man att sexualisera din kropp, och det blir ditt fel." Hon anser att denna logik är "så bisarr" och djupt orättvis, eftersom den lägger ansvaret för hur andra uppfattar kvinnor på sina egna. Olivia Rodrigo insisterar: att klä sig som hon vill är hennes absoluta rätt.

En hyllning till 90-talets ikoner

Olivia Rodrigo är också angelägen om att förtydliga sina avsikter: den här looken var inte alls chockerande för henne. "Jag tyckte inte att jag såg chockerande ut alls, jag tyckte bara att det var coolt", anförtror hon. Babydoll-klänningen var faktiskt en blinkning till de kvinnliga rockikonerna från 1990-talet som inspirerar henne, såsom Kathleen Hanna, en pionjär inom feministisk punk, och Courtney Love. "Alla dessa kvinnor är mina hjältinnor, och jag kände mig bra i den outfiten", förklarar hon.

"Skydda unga flickor"

Olivia Rodrigo talar främst för kommande generationer . "Jag är väldigt beskyddande mot unga kvinnor och flickor, och jag vill inte att de ska lära sig den här typen av budskap", insisterar hon. Detta uttalande kommer bara några dagar innan lanseringen av hennes tredje album, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", som släpps den 12 juni och innehåller singlarna "Drop Dead" och "The Cure".

Genom att vägra rättfärdiga sig själv förvandlar Olivia Rodrigo en klädkontrovers till ett kraftfullt feministiskt budskap. Hon påminner oss om att problemet inte ligger i vad en kvinna bär, utan i hur samhället ser på henne – och därmed uppmanar hon till att skydda unga människor från dessa samhälleliga påtryckningar.