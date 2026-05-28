Den här glittrande klänningen som Hilary Duff bar fängslar fansen

Tjugoett år efter sitt senaste framträdande gjorde den amerikanska skådespelerskan och sångerskan och låtskrivaren Hilary Duff en mycket märkbar comeback vid American Music Awards 2026. Hennes silverfärgade ringbrynjeklänning, designad av Rabanne, vann omedelbart över publiken.

Hilary Duff lyser upp röda mattan på AMA-galan 2026

Hilary Duff gjorde sitt framträdande vid den 52:a American Music Awards-ceremonin, som hölls på MGM Grand Garden Arena i Las Vegas. Hon bar en silverfärgad metallisk klänning med djup halsringning och en böljande, åtsittande silhuett, som hon parade ihop med matchande silverfärgade pumps och avsiktligt minimalistiska accessoarer.

För att fullända looken valde den tidigare Disney Channel-stjärnan en mjuk, voluminös blond fön och mjuk, naturlig makeup, vilket gjorde att klänningen fick stå i centrum. Ett val av diskret elegans, perfekt i linje med tillfällets högtidlighet.

En skimrande ringbrynjeskjorta från Rabanne

Det plagg som väckte så mycket uppmärksamhet var en skapelse av Rabanne-märket. Tillverkat helt av metallisk ringbrynja, lekte det med lätthet i varje rörelse, med en utpräglad halsringning och en tunn slits som avslöjade sångerskans pumps med öppen tå.

Intressant nog gjorde den här klänningen inte sin debut: den brittiska skådespelerskan Ella Purnell hade redan burit den på Emmy-galan 2024, om än med en annan makeup. Men i Hilary Duffs händer fick klänningen nytt liv och blev en av kvällens mest omtalade looks.

En mycket efterlängtad återkomst, 21 år senare

Utöver stilen hade detta framträdande ett starkt symboliskt värde. Hilary Duff hade inte gått på röda mattan på AMA:erna sedan 2005, ett uppehåll på tjugoett år. I år återvände hon till evenemanget som presentatör, tillsammans med andra personligheter som den amerikanska soul- och R&B-sångaren John Legend, den amerikanska skådespelerskan, ståuppkomikern och programledaren Nikki Glaser, den amerikansk-kanadensisk-syriska sångerskan, dansaren och koreografen Paula Abdul, och den amerikanska skådespelerskan Lisa Rinna.

Ceremonin, som leddes av den amerikanska rapparen Queen Latifah – som redan var medvärd för 1995 års upplaga – samlade en lång rad artister på scenen, inklusive: den amerikanska alternativmusikgruppen Twenty One Pilots, den colombianska latinamerikanska trap- och reggaeton-sångerskan Karol G, den colombianska reggaeton-sångerskan och låtskrivaren Maluma, den brittiska rocksångaren och musikern Billy Idol och den amerikanska pop- och RnB-tjejgruppen Pussycat Dolls.

År 2026 kommer att präglas av en storslagen återkomst.

Denna comeback vid AMAs 2026 är så logisk eftersom den kommer vid en avgörande tidpunkt för Hilary Duff. Efter ett decennium borta från musiken gjorde hon comeback med ett kritikerrosat album, följt av en slutsåld turné. Och hennes synlighet slutade inte där.

År 2026 prydde hon även omslaget till Sports Illustrateds berömda baddräktsnummer, där hon poserade i en vit baddräkt med djup halsringning under en fotografering i South Caicos. Denna rad av händelser gjorde detta till en av de mest hektiska perioderna i hennes karriär.

Ett budskap om självacceptans

Denna återkomst till rampljuset åtföljs av ett starkt budskap om kroppsuppfattning. Under sin fotografering för Sports Illustrated avslöjade Hilary Duff att hon hade lärt sig att uppskatta sin kropp och allt den hade låtit henne uppnå, och förklarade att hon "inte längre ständigt jämför sig med andra".

Som fyrabarnsmamma var hon också noga med att sätta sina egna gränser under fotograferingen och valde kläder som hon kände sig bekväm i. Detta lugna och omtänksamma tillvägagångssätt återspeglar bilden av en artist som nu känner sig helt avslappnad, både på scen och framför kameran.

Med sin silverfärgade ringbrynjeklänning förvandlade Hilary Duff ett enkelt framträdande på AMA:s röda matta till kvällens höjdpunkt. Genom att kombinera diskret elegans, en elegant nickning och en symbol för en comeback som förväntats i två decennier, gav hon sina fans ytterligare en anledning att följa henne in i detta nya kapitel.