I en vit midiklänning skapar Sofía Vergara en strålande look

Den colombiansk-amerikanska skådespelerskan, modellen, producenten och programledaren Sofía Vergara, mest känd för sin roll i serien "Modern Family", delade en serie soliga bilder på Instagram för att fira Memorial Day-helgen. Hon poserade i en elegant vit midiklänning, vilket skapade en ljus och somrig look. Hennes framträdande åtföljdes av ett varmt meddelande: "Feliz Memorial Day weekend" (Glad Memorial Day-helg).

En elegant vit midiklänning

Mittpunkten i denna look, den vita midiklänningen som bärs av Sofía Vergara, utstrålar enkelhet och strålglans. Med långa ärmar och rund halsringning, omsluter den figuren med en åtsittande passform och faller ner till mitten av vaden, i en särskilt smickrande midilängd. Det orörda vita, strålande och tidlösa komplementerar perfekt den soliga atmosfären under denna vårfest.

Enkla accessoarer och en trevlig fest

För att komplettera sin klänning valde Sofía Vergara diskreta accessoarer: ett par genomskinliga pumps, solglasögon och en nude clutch, allt förstärkt av hennes bruna hår med en mittskillnad. Genom hela karusellen dök hon upp tillsammans med sin hund Amore och en nära vän i en gemytlig atmosfär. På sina Instagram Stories delade hon också med sig av en glimt av festens utbud: hemlagade macarons, tårta och pizzor, för en fest i fokus för delning.

En tillfredsställd och självsäker skådespelerska

Utöver detta strålande utseende öppnade Sofía Vergara nyligen upp om sin personliga utveckling. Även om hon erkänner att hennes förhållande till sin image har förändrats genom åren, omfamnar hon denna nya fas i sitt liv fullt ut. Det är främst på en professionell nivå som hon säger att hon känner sig mest tillfredsställd idag: "Nu kan jag göra vad jag vill", anförtrodde hon och nämnde sin önskan att utforska nya horisonter, särskilt storbudgetfilmer.

Med den här vita midiklänningen som bars under Memorial Day-helgen skapade Sofía Vergara en strålande look. En look som återspeglar blomstringen hos en skådespelerska som är lika bekväm i sin stil som i sina ambitioner.