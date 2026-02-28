Serena Williams strålar i en sällsynt video med sin dotter, iklädd en tröjklänning.

Serena Williams delade nyligen en Instagram-video som visade upp två outfits och ett gulligt ögonblick med sin yngsta dotter, Adira River (2 år). Med texten "Älskar den här säsongen av moderskap och MIG!" hyllar inlägget moderskap och enkel stil.

En elegant beige tröjklänning (och mer)

Tennislegenden klär först i sig en sandfärgad V-ringad tröjklänning, i kombination med långt blont hår, mörka, sotade ögonfransar, skimrande highlighter och till synes bara läppar. En glittrande klocka, ett fint halsband och diamantörhängen fulländar denna avslappnade och eleganta look.

Hon följer upp med en himmelsblå crop top stylad som en åtsittande skjorta i midjan, mörkblå jeans med hög midja, neonlaxfärgade pumps och unisex-smycken inklusive en blå ring, med samma frisyr och makeup för en avslappnad streetstyle.

Underbart ögonblick med Adira

Höjdpunkten: Adira borstar tänderna innan Serena ömt tar henne i famnen och tar bort tandborsten med ett vetande leende. Den enkla och autentiska scenen fångar ett vardagligt ögonblick, långt från rampljuset och troféerna. Serena Williams, mamma till två döttrar med Alexis Ohanian – Olympia och Adira – förkroppsligar ett glädjefyllt och självsäkert moderskap, sällan synt på skärmen. Mellan skratt, spontana gester och kärleksfulla blickar visar hon att bortom sportikonen finns det en närvarande, mild mamma, djupt engagerad i de små ögonblicken som skapar fina minnen.

I slutändan förenar Serena Williams sport på toppnivå, mode och föräldraskap med inspirerande lätthet. Den här filmrullen fångar perfekt hennes framgångsrika övergång till ett meningsfullt liv efter tennisen. Hon är fortfarande en absolut ikon, hyllad för sitt autentiska familjeliv.