I en "naturlig" look sätter Adriana Lima sociala medier i brand

Adriana Lima, brasiliansk modell och berömd ambassadör för Victoria's Secret, har nyligen skapat furore med en Instagram-karusell med titeln "Februari i LA", där hon poserar insvept i en vit handduk på sin säng.

Ett inlägg som spelar det enkelt

Sittande på en himmelssäng med oklanderliga lakan, i ett mjukt upplyst rum, verkar Adriana Lima uppehålla sig i ett ögonblick av lugn. Hennes blick, lätt försjunken i fönstret, utstrålar den naturliga elegans som har skapat hennes legend på catwalken. Atmosfären är intim, nästan dämpad, långt ifrån modevisningarnas liv och rörelse och blixtrande kameror.

Serien med nio foton fångar olika aspekter av hennes vardag i Los Angeles. Hon leker med ljus och skugga och delar med sig av en selfie tagen på gymmet, med håret hastigt uppsatt. Detta står i skarp kontrast till den högpolerade bild som allmänheten spontant förknippar med den tidigare Victoria's Secret-modellen. Här finns ingen sofistikerad iscensättning: bara autenticiteten i ett ögonblick som fångats spontant. Denna enkelhet framhäver en tidlös skönhet, fri från konstlade grepp. Vi ser en kvinna i frid, självsäker, som fullt ut omfamnar sin ålder och sin resa.

Under inlägget strömmade fansen in. Kommentarer strömmade in: "en ängel", "gudomligt vacker", "fortfarande drottningen". Dussintals röda hjärtan, GIF-bilder av catwalkscener som minns hennes ikoniska år och entusiastiska rop på fler "dumps" av foton fullbordade denna våg av digital beundran. Mellan nostalgi och förnyad beundran vittnar dessa bilder om en oförminskad koppling till hennes publik – en blandning av fascination för ikonen och en genuin tillgivenhet för kvinnan.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Adriana Lima (@adrianalima)

En triumferande återkomst efter Victoria's Secret

Vid 44 års ålder och trebarnsmamma är Adriana Lima en viktig figur inom modebranschen. År 2025 firade hon en symbolisk milstolpe: sin 20:e Victoria's Secret-modevisning, där hon uppträdde på catwalken prydd med guld- och silvervingar. En kraftfull, nästan mytisk bild, som fungerar som en påminnelse om varför hon fortfarande förknippas med märkets flamboyanta och teatrala estetik. Det här nya inlägget, delat från Los Angeles, fördjupar denna aura samtidigt som det förankrar den i en mer personlig verklighet.

Sammanfattningsvis hyllar majoriteten av reaktionerna Adriana Limas karisma, vilket bekräftar hennes status som en levande legend trots enstaka sporadiska kritiker, tyvärr oundvikliga i den digitala tidsåldern. Adriana Lima bevisar därmed återigen att elegans inte bara ligger i utseendet, utan också i förmågan att navigera i mediebruset med självförtroende och lugn.