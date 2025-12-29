Demi Moore och hennes döttrar, klädda i pyjamas, orsakar furore i jul.

Vid varje framträdande utstrålar Demi Moore elegans och naturlig charm. Till jul valde Hollywoodskådespelerskan att byta sina röda mattan-kläder mot en mysig look. Omgiven av sina tre döttrar – Rumer, Scout och Tallulah Willis – delade Demi Moore en serie helt bedårande familjefoton där de alla bar matchande festliga pyjamasar.

En hjärtevärmande familjeåterförening

I ett inlägg som delats på Instagram gav Demi Moore en glimt av hennes mysiga familjejul. Dagen var fylld av skratt, djur och en underbart varm vinteratmosfär. Skådespelerskan och hennes döttrar poserade sida vid sida, omgivna av nära och kära, alla klädda i matchande rödvitrutiga kläder. För att fullända scenen bar Demi en tomteluva, vilket gav en lekfull touch till den annars hjärtevärmande atmosfären.

Bildtexten till inlägget, "Ho Ho Ho... Hundar, ankor, pyjamas och snö 🐕🦆😴❄️" , sammanfattar perfekt den enkelhet och gemytlighet som utstrålar från dessa bilder. Mellan hundar, ankor och snö prioriterar familjen Moore nöjet att vara tillsammans.

De är så nära att de ser ut som tvillingar

Det som slog internetanvändare var den kusliga likheten mellan Demi Moore och hennes döttrar. Med sina identiska leenden, långa bruna hår och nära band verkar de fyra kvinnorna bokstavligen vara kopior av varandra. Lovliga kommentarer strömmade in under inlägget: "Perfekta tvillingar!" eller "Charm sitter i generna!"

De tre unga kvinnorna, födda från hennes tidigare äktenskap med Bruce Willis, upprätthåller ett nära familjeband, även efter att deras föräldrar separerat. Trots skådespelarens frånvaro från foton förblir Demi och Bruce enade kring sina barn, ett band som har blivit ännu starkare sedan skådespelarens demensdiagnos, vilket Demi Moore har stöttat med medkänsla.

En jul fylld av ljuvlighet och lugn

Mellan reklamturnéer och glamorösa framträdanden verkar Demi Moore njuta av varje lugn stund med sin familj. Efter ett hektiskt år tar skådespelerskan en välförtjänt paus och bevisar att hon vet hur man jonglerar offentligt liv och familjeliv på ett briljant sätt.

Oavsett om hon är i pyjamas eller galaklänning förkroppsligar Demi Moore den avslappnade elegans som är unik för henne – en uppriktig enkelhet som är hennes största charm.