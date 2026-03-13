I en spetsklänning drar denna amerikanska modell uppmärksamhet till sig

Léa Michel
@kaiagerber/Instagram

På Vanities-festen i Los Angeles stal Kaia Gerber återigen showen. Den amerikanska modellen och skådespelerskan, dotter till supermodellen Cindy Crawford, gav en ny bild av den ikoniska lilla svarta klänningen med en modern och elegant twist.

En Givenchy-kreation som blandar tradition och modernitet

För tillfället bar Kaia Gerber en Givenchy-klänning tillverkad av delikat spets med en lätt tutu-kjol som påminner om klassisk balett. Denna outfit kombinerade den tidlösa sofistikeringen av svart med en eterisk lockelse och visade upp kontrasternas konst som den unga kvinnan bemästrar perfekt. Utan överflödiga accessoarer valde Kaia enkelhet: svarta pumps i lackskinn för att framhäva hennes figur och låta all uppmärksamhet fokuseras på mittplagget i hennes ensemble.

En naturlig och strålande look

För sin skönhetslook valde modellen en naturlig frisyr. Hennes hår, löst uppsatt i mjuka vågor, föll fritt över axlarna, vilket förstärkte den subtila balansen mellan elegans och avslappnad stil. En strålande makeup fulländade hennes look och framhävde hennes strålande hy och varma toner som påminde om den milda kaliforniska våren.

En arvtagare till stilen

Kaia Gerber bekräftar återigen sin status som en stigande modeikon. I sin mor Cindy Crawfords fotspår lyckas hon göra varje framträdande till ett sant modeögonblick. Några veckor tidigare hade hon redan fängslat publiken på Film Independent Spirit Awards med ytterligare en Givenchy-kreation, vilket visade sin lojalitet till det parisiska modehuset och sin förkärlek för rena linjer.

Genom denna nya tolkning av den lilla svarta hyllar Kaia Gerber ett tidlöst plagg samtidigt som hon genomsyrar det med sin egen vision: modernt och självsäkert. Ett utseende som bekräftar, om det nu skulle behövas en bekräftelse, att stilens framtid är i goda händer.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Ätstörningar: Vid 38 års ålder talar den amerikanska skådespelerskan Hilary Duff offentligt om det.
Vid 50 överraskar Eva Longoria med en ny frisyr

