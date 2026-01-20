Vid 60 års ålder är Elizabeth Hurleys figur på Maldiverna fängslande.

Den brittiska skådespelerskan, modellen och producenten Elizabeth Hurley delade nyligen flera bilder på Instagram från sin vistelse på Maldiverna, där hon njöt av en paradisisk miljö i början av år 2026.

En solig semester full av lugn

I det här inlägget ser Elizabeth Hurley avslappnad och leende ut, medan hon njuter av den omgivande naturen och stunderna av lugn bland turkost vatten och fin sand. Till bilderna skrev hon ett tacksamt budskap: "Herregud... jag älskar Maldiverna! Jag hade turen att vara bland de första gästerna på denna nya privata ö. Vi landade med sjöflygplan direkt på vår egen brygga - en oförglömlig vistelse, tack vare ett fantastiskt team. Vilket vackert sätt att börja 2026!" Enligt hennes fans utstrålar Elizabeth Hurley en inspirerande lugn och vitalitet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Beundrande reaktioner från internetanvändare

Kommentarerna under inlägget mångdubblades: ”Fortfarande lika strålande och elegant som alltid”, ”Det verkar som att tiden inte har något grepp om henne”, ”En energi och ett leende som inspirerar till glädje.” Andra berömde hennes ”positiva och omtänksamma attityd” och noterade att Elizabeth Hurley förkroppsligar en sund vision av välbefinnande – en uppfylld, strålande kvinna som är sann mot sig själv.

En lovande start på året

Tillsammans med sin son Damian delade skådespelerskan flera bilder från denna idylliska resa, fylld av avkoppling och familjetid. Även om hennes partner Billy Ray Cyrus inte syns på bilderna kommenterade och gillade han inlägget, ett subtilt tecken på stöd.

Elizabeth Hurley bevisar återigen att elegans och naturlighet går hand i hand med självförtroende och livsglädje. Den brittiska stjärnan inleder det nya året med den perfekta balansen mellan äkthet och tacksamhet. En solig start på 2026 – och en fridfull sådan.