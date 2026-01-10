Kommer Chloe Kim, den amerikanska snowboardstjärnan, att delta i OS i Italien?

Chloe Kim, amerikansk snowboard-halfpipe-ikon, tvåfaldig olympisk mästare och stjärna i sociala medier med över en miljon följare på Instagram, står inför allvarlig osäkerhet inför vinter-OS 2026 i Milano-Cortina på grund av en axelurled som hon ådrog sig under träning.

En snowboardstjärna med flera rekord

Vid 25 års ålder har Chloe Kim dominerat damernas halfpipe i ett decennium: guldmedaljer i PyeongChang 2018 och Peking 2022, åtta guldmedaljer i X Games som tangerar Shaun Whites rekord, och världsmästare 2025. Hon kvalificerade Team USA till Milan-Cortina i maj 2025 genom att toppa världsrankingen, med den historiska ambitionen att nå en tredjeplats (tre raka guldmedaljer). Med en stor följarskara på sociala medier blandar hennes inlägg atletiska prestationer, humor och vardagsliv, vilket ger henne 1 miljon följare på Instagram och massivt engagemang.

Chockerande skada i Schweiz

Den 8 januari 2026, under ett träningspass i Laax, Schweiz, föll Kim kraftigt med ansiktet först mot väggen i halfpipen och fick axeln ur led – en händelse som mästaren själv beskrev som "den dummaste". En video som publicerats på Instagram visar fallet och hennes smärtsamma grimaser, med en orolig publik: "Jag har varit här i några dagar. Jag är för närvarande i Schweiz och på bara min andra träningsdag hade jag det dummaste fallet..." Trots allt är hon fortsatt optimistisk och noterar god rörlighet och lite smärta, men fruktar återkommande urledukningar.

Status osäker inför OS

En MR-undersökning förväntas snart klargöra hur allvarliga hennes skador är, men eftersom ingen omedelbar offentlig uppdatering kommer förrän den 9 januari 2026 är hennes deltagande i halfpipe-tävlingarna (6-7 februari) fortfarande osäkert, med risk för en längre försening. OS i Milano-Cortina börjar den 6 februari, vilket lämnar en snäv tidsram för återhämtning. Kim känner att hon är i toppform för snowboardåkning och redo att återvända när hon är klar.

Denna skada hotar en exempellös bedrift: att bli den första att vinna tre raka guldmedaljer i damernas halfpipe. Trots ett bakslag i december 2025 på grund av ytterligare en ospecificerad skada, förkroppsligar Kim motståndskraft, med stöd av en massiv fanbase på sociala medier där hon delar sina råa känslor. Hennes resa är inspirerande och förvandlar varje bakslag till en potentiell comeback.