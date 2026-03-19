Rosalía sätter scenen i fyrkant med ett omklädningsrum värdigt en futuristisk balett

På scenen tänjer vissa artister på gränserna för både visuell och musikalisk framträdande. Kostymer blir då ett centralt element i showen. Detta är Rosalías framgångsrika tillvägagångssätt, som markerade lanseringen av sin eLUX-turné med en konstnärlig riktning som blandar klassisk dans, futuristisk estetik och scenillusioner.

En anmärkningsvärd lansering i Lyon

Det var på LDLC Arena, den 16 mars 2026, som Rosalía inledde sin internationella turné. Enligt People Magazine presenterade den spanska sångerskan, låtskrivaren och musikern "en show byggd kring ett särskilt utarbetat visuellt universum" .

Från de allra första minuterna är tonen satt: föreställningen överskrider ren musik för att omfatta ett holistiskt tillvägagångssätt, i likhet med opera eller modern balett. Programmet innehåller en låtlista med ett tjugotal låtar, ackompanjerade av föränderliga scenografier och slående kostymbyten.

Kläder inspirerade av balett

Bland de mest diskuterade elementen står kostymvalen i centrum. Rosalía, i synnerhet, uppträder i en outfit direkt inspirerad av klassisk balett: en vit leotard, rosa tutu och baletttofflor, omformade med en modern estetik. Denna look, i kombination med den eteriska koreografin, förstärker intrycket av en blandning mellan konsert och konstnärlig framträdande.

Rosalía bärs eller ackompanjeras ibland av dansare, vilket skapar visuella tablåer som påminner om en koreografisk föreställning. Andra silhuetter berikar denna värld: böljande klänningar, strukturerade plagg eller ensembler som blandar lätta tyger med mer grafiska detaljer.

Mellan mode, performance och berättande

Rosalías garderob är mer än bara en serie looks. Den bidrar till en sammanhängande berättelse, där varje outfit återspeglar en specifik stämning eller konstnärlig avsikt. Vi observerar övergångar mellan silhuetter inspirerade av klassisk dans och andra som är mer moderna, och påminner om klubb- eller avantgardestetik. Denna mångfald återspeglar hennes musikaliska identitet, känd för att "blanda influenser och genrer". Dräkten blir sedan en förlängning av denna hybrida metod.

Utöver kostymerna bygger även föreställningens visuella dimension på noggrann scenografi. Rosalía använder optiska illusioner och leker med perspektiv, former och rörelser på scenen. Vissa föreställningar visar henne upphängd eller inramad av grafiska element som manipuleras av dansarna, vilket skapar nästan abstrakta bilder. Detta tillvägagångssätt förstärker föreställningens identitet, där varje sång blir en komplett tablå, byggd kring ett specifikt visuellt universum.

En ambitiös internationell turné

"LUX Tour" kommer att fortsätta i flera länder, med en rad datum tillkännagivna världen över. Denna turné kommer i samband med lanseringen av hennes album "Lux", som släpptes i november 2025. Genom detta projekt bekräftar Rosalía sin position på den internationella scenen och erbjuder shower där den visuella dimensionen spelar en lika viktig roll som musiken.

Med den här nya föreställningen erbjuder Rosalía mycket mer än bara en konsert: en uppslukande upplevelse där mode, dans och iscensättning samverkar. Hennes garderob, inspirerad av balett men omformad med en modern estetik, illustrerar en tydlig avsikt: att förvandla varje föreställning till ett visuellt konstverk. Detta tillvägagångssätt hjälper till att omdefiniera konventionerna för samtida musikalisk framträdanden.