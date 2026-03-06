Vid 67 års ålder drar Jamie Lee Curtis uppmärksamhet till sig i en elegant svart klänning

Jamie Lee Curtis bevisade återigen sin mästerskap på röda mattan genom att välja en enkel men smickrande svart klänning. För New York-premiären av serien "Scarpetta" dök den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören upp i en trendig och självsäker outfit som omedelbart fängslade kamerorna.

En svart klänning som är lika enkel som den är smickrande

För kvällen bar Jamie Lee Curtis en figurnära svart klänning med en åtsittande skärning som framhävde hennes elegans och självförtroende. Rynkningen vid höfterna framhävde hennes silhuett, medan den långa sjöjungfrukjolen, förlängd med ett subtilt släp, gav en touch av klassisk sofistikering. Med sina långa ärmar skapade klänningen den perfekta balansen mellan Hollywood-glamour och tidlös elegans.

Accessoarer valda för att framhäva hennes karisma

Jamie Lee Curtis saknade aldrig självförtroende och kompletterade sin outfit med ett slående halsband, örhängen, solglasögon och en liten svart axelryckning draperad över axlarna. På Instagram kallade hon sig humoristiskt för "head bitch in charge" innan hon gick ut för premiären, en blinkning till hennes frispråkiga natur och hennes kompromisslösa omfamning av sin ålder och stil. På röda mattan, arm i arm med sin motspelare, den australisk-amerikanska skådespelerskan Nicole Kidman, utstrålade hon en kamratskap och närvaro som kan mäta sig med den yngre generationens.

En stjärna som omdefinierar elegans vid 67 års ålder

I "Scarpetta", som streamas på Amazon Prime Video, spelar Nicole Kidman rättsläkaren Kay Scarpetta, medan Jamie Lee Curtis porträtterar hennes syster, Dorothy Farinelli. Samma kväll, vid seriens premiär i New York, var det Jamie som påminde alla om att mognad kan vara synonymt med djärvhet. Vid 67 års ålder bevisar hon att svart, långt ifrån tråkigt, blir ett stiluttryck när det kompletterar figuren perfekt.

Med denna skulpterande svarta klänning och sin självsäkra attityd utmanar Jamie Lee Curtis återigen åldersrelaterade stereotyper på röda mattan. Genom att kombinera humor, självsäkerhet och diskret elegans bevisar skådespelerskan att man vid 67 års ålder fortfarande kan bära en av säsongens mest slående looks i en svart bodycon-klänning.