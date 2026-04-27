Sångerskan Becky G skapar furore med denna slitna och paljettprydda look

Den 23 april 2026 var Telemundo Center i Miami värd för galan Billboard Latin Women in Music, och Becky G var en av de mest efterlängtade gästerna. Den mexikansk-amerikanska sångerskan väckte uppmärksamhet i en glittrig klänning med höga slitsar på den rosa mattan.

En "rosa matta" under modets tecken

Den fjärde årliga Billboard Latin Women in Music-galan samlade en exceptionell uppställning av artister och pristagare i Miami:

den spanska sångerska-låtskrivaren Rosalía (Årets kvinna),

Puertoricansk sångerskan och rapparen Ivy Queen

Mexikansk pop-rocksångerskan och låtskrivaren Gloria Trevi

Puertoricanska sångaren Young Miko

Den mexikanska singer-songwritern Julieta Venegas

den spanska sångerskan och dansaren Lola Indigo

sångaren i den mexikanska popduon Jesse & Joy, Joy

I detta mycket efterlängtade sammanhang hade Becky G en dubbelt viktig roll att spela: den som pristagare och den som stilikon. På den rosa mattan valde hon en lång klänning prydd med en hög slits, utsmyckad med paljettdetaljer som fångade ljuset i varje rörelse. En look som var både elegant och självsäker, trogen bilden av en konstnär som inte är rädd för att ta moderisker.

På scen i vit klänning med matchande halsduk

I sitt framträdande bytte Becky G ut sin rosa matt-look mot en annan lika slående outfit. Hon intog scenen i en överdådig, helt paljettbesatt vit klänning, komplett med en matchande halsduk, för att hylla den legendariska amerikanska sångerskan Selena Quintanilla genom att framföra "Dreaming of You". Den första delen av hennes cover var mjuk och drömsk, innan en gitarrist injicerade en kraftfull rockenergi i andra halvan av låten.

Global Impact Award, kvällens kulmen

Det var hennes vän och samarbetspartner, den dominikanska sångerskan och låtskrivaren Natti Natasha, som delade ut Global Impact Award till henne, kvällens viktigaste utmärkelse för Becky G. I ett tal som hölls på spanska och med tårar i ögonen sa hon: "Jag älskar det jag gör på scenen, men för mig är det också vad som händer när ljuset släcks – hur jag engagerar mig i mitt samhälle, hur jag representerar min kultur och hur jag skapar utrymme för nästa generation."

En konstnär på höjden av sitt inflytande

Becky G pryder även omslaget till Billboard magazine för tillfället och förbereder ett nytt album som är planerat att släppas sommaren 2026. Singeln "Marathon" sätter redan tonen: en djärv blandning av engelska och spanska, av rap och internationell latinpop. Som en stigande stjärna bevisar hon att stil och substans kan gå hand i hand.

Genom ett flertal framträdanden på hög profil har Becky G befäst sin status som en viktig ikon för den nuvarande latinamerikanska musikscenen. Mer än bara en övergående modefluga, hennes närvaro i Miami visar upp en komplett artist, kapabel att lysa lika starkt genom sin stil som genom sin aktivism. En triumferande kväll som redan förebådar ett 2026 präglat av ytterligare framgångar.