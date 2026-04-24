Madonna utlovar en belöning för den som hittar en försvunnen vintage-outfit.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Madonna lanserade nyligen en ovanlig vädjan efter att flera plagg från hennes garderob försvunnit. Dessa kläder, som bars under ett minnesvärt framträdande på Coachella-festivalen 2026, har långt mer än bara symboliskt värde för henne.

En outfit som försvann efter ett framträdande på scen

På Coachella-festivalen 2026 (10-19 april) överraskade Madonna publiken genom att göra den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Sabrina Carpenter sällskap på scenen. För tillfället bar hon en vintage-outfit bestående av en jacka, en korsett och en klänning. Kort efter evenemanget försvann tyvärr dessa plagg, vilket orsakade Madonna oro.

Kläder med högt personligt värde

I ett meddelande som delades på sociala medier förklarade Madonna att dessa kläder "inte bara är scenkostymer". De är en del av hennes personliga och konstnärliga historia. Hon noterade också att andra plagg från samma period saknas, vilket förstärker hennes anknytning till denna nu förlorade ensemble.

En belöning för deras återkomst

Som svar på denna situation meddelade Madonna att hon skulle erbjuda en belöning till alla som kunde lämna tillbaka kläderna i gott skick. Hon uttryckte sin förhoppning att någon skulle hitta dem och ta kontakt, och lanserade därmed en direkt vädjan till samhället.

Ett slående utseende

Detta framträdande på Coachella 2026 markerade ett speciellt ögonblick, mer än tjugo år efter Madonnas första framträdande vid detta ikoniska evenemang. Tillsammans med Sabrina Carpenter framförde hon några av sina mest kända låtar, vilket gav publiken ett mycket efterlängtat överraskningsframträdande.

Genom att erbjuda en belöning för att hitta denna vintage-outfit betonar Madonna vikten av föremål kopplade till hennes karriär. Utöver deras materiella värde förkroppsligar dessa plagg en del av hennes konstnärliga arv, som nu står i centrum för en ovanlig dragningskraft.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Den här sångerskan öppnar upp om sin bipolära diagnos och vad som har förändrats i hennes liv.
Vem gömde sig egentligen bakom Emily Hart? AI-influencern i hjärtat av en avslöjande

