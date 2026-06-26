Vid 59 års ålder väcks uppmärksamhet hos Salma Hayek i en skulptural lila klänning.

Julia P.
@salmahayek / Instagram

Den mexikansk-amerikanska skådespelerskan Salma Hayek skapade furore på Serpentine Summer Party i London, iklädd en skulptural lila klänning. Hennes framträdande var desto mer anmärkningsvärt eftersom hon åtföljdes av sin dotter, Valentina, för en sällsynt mor-dotter-utflykt.

En skulptural lila klänning

För kvällen bar Salma Hayek en lila satinklänning. Figurnära och tydligt skulptural, klänningen utmärkte sig med en hög halsringning och en lek med kontrasterande texturer. En slående rosett vid halsringningen fulländade denna arkitektoniska design. Med hår och makeup av stylisten Pablo Patanè avslutade Salma Hayek sin look med pärlörhängen och silverfärgade platåsandaler.

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En sällsynt mor-dotter-utflykt

Detta framträdande var desto mer speciellt eftersom Salma Hayek åtföljdes av sin 18-åriga dotter, Valentina. För tillfället hade tonåringen valt en elegant svart ensemble, bestående av en topp och en matchande lång kjol. Båda bar också solglasögon, vilket utstrålade en elegant och lekfull charm. Denna mor-dotter-duo syns sällan offentligt tillsammans, vilket gör detta ögonblick desto mer anmärkningsvärt.

Ett mycket populärt socialt evenemang

Serpentine Summer Party, som Salma Hayek hade äran att vara medvärd för, är ett av de mest prestigefyllda evenemangen under Londonsäsongen. Kvällen samlade många kändisar. En glamorös sammankomst där elegans var dagens ordning, Salma Hayeks framträdande gick verkligen inte obemärkt förbi. I sin skulpturala lila klänning gjorde hon ett av de mest minnesvärda framträdandena under Serpentine Summer Party.

Utöver sitt utseende bekräftar Salma Hayek i slutändan sin status som ikon. Hon blev känd genom filmen "Frida" och har skapat en internationell karriär samtidigt som hon upprätthåller ett mer privat familjeliv. Hon bevisar, framträdande efter framträdande, att elegans och karisma är tidlösa.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
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