Vid 60 år skapar den här sångerskan furore i en snörd korsett

Den kanadensiska countrysångerskan Shania Twain gjorde ett särskilt slående framträdande på Wembley (England) i svart outfit, som förband till Harry Styles turné.

Ett framträdande på Wembley Stadium

Det var på en av världens mest legendariska scener som Shania Twain höjde värmen. Den 12 juni 2026 uppträdde den kanadensiska sångerskan på Wembley Stadium i London som förband till Harry Styles på hans "Together, Together"-turné. Denna konsertserie, som just nu pågår i Storbritannien, sammanför två artister med väldigt olika musikstilar. För detta framträdande i London gjorde countryikonen ett bestående intryck med både sitt framträdande och sitt val av klädsel.

En svart snörd korsett och mikroshorts

För att pryda scenen valde Shania Twain en helsvart, spetsinspirerad look. Mittplagget i hennes ensemble var en axelbandslös korsett snörd framtill med en särskilt raffinerad spetskant. Korsetten hade också en utskärning under bysten. Shania Twain kombinerade den med svarta microshorts, också prydda med spetskant, vilket perfekt fulländade outfiten i en topp-till-tå-look. Denna kombination bekräftar en stark och teatralisk scennärvaro.

Svarta och glänsande accessoarer för att förstärka effekten

När det gäller accessoarer lämnade sångerskan inget åt slumpen. Shania Twain bar svarta strumpbyxor och långa, fingerlösa handskar som nådde armbågarna, i linje med stilen på hennes outfit. Runt halsen fångade en bred, helt utsmyckad krage ljuset, åtföljd av lager på lager av korshängen.

På hennes fötter hade hon svarta mockastövlar till lårhöjd som sträckte sig ner till knäna och fullbordade en look som var både rockig och teatralisk. Denna kombination av skimrande svarta plagg förvandlade varje rörelse Shania Twain gjorde på scenen till ett slående visuellt ögonblick. Och för att fullända denna minutiöst utformade outfit valde Shania Twain ett voluminöst, vågigt hår i en ultrachic scenstil.

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En anmärkningsvärd prestation vid Academy of Country Music Awards

Wembley-konserten kommer bara några veckor efter ytterligare ett uppmärksammat framträdande av Shania Twain. Den 17 maj 2026 var hon värd för Academy of Country Music Awards i Las Vegas. För tillfället valde hon en paljettklänning av Falguni Shane Peacock, prydd med panterbroderi. Shania Twain överraskade också sina fans med en ny frisyr: rak lugg.

Hon avvisar de "slå dig ner"-koder som ofta påtvingas kvinnor efter 50. Genom att göra ett flertal framträdanden på högt uppsatta platser hävdar hon sin rätt att inta scenen med samma intensitet som i sina tidiga dagar. Denna inställning resonerar med andra ikoner som Madonna, Cher och Tina Turner, som på sitt eget sätt vägrade att begränsas till en rigid vision av kvinnor över 50 i musikbranschen.

Med sin snörda korsett, sina mikroshorts och sin utsmyckade krage hävdar Shania Twain återigen sin estetiska frihet, sin behärskning av framträdanden och sin förmåga att återuppfinna sin stil. Det är en demonstration av att man kan vara en ikon och fortsätta att överraska, scen efter scen, look efter look.