Vid 51 firar Eva Longoria moderskapet med nya bilder på sin son

För att uppmärksamma Mors dag, som firas den 10 maj i USA, publicerade Eva Longoria en särskilt rörande bild på Instagram. Den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten, vanligtvis mycket privat om sitt familjeliv, delade en serie foton med sin son Santiago, med smeknamnet Santi. Ett sällsynt ögonblick av ömhet för någon som anser att moderskapet är "sin största roll".

Ett meddelande fyllt av känslor

I bildtexten till sin karusell framförde Eva Longoria ett enkelt och universellt budskap: "Glad mors dag. Moderskapet har varit min favoritroll och jag skickar all min kärlek till alla som anammar denna roll, oavsett vilken form den tar." Ett uttalande som särskilt resonerade med hennes miljontals följare, och som breddade budskapet till alla kvinnor som upplever moderskapet på ett eller annat sätt.

Inlägget utlöste omedelbart en våg av positiva reaktioner. Genom dessa ord bekräftar skådespelerskan den vikt hon lägger vid denna roll, som hon anser vara av största vikt jämfört med alla sina andra professionella prestationer.

Bilder genomsyrade av mildhet

Karusellen som Eva Longoria publicerat blandar flera ögonblick av kontakt med sin son. Den inkluderar en scen på en båt en solig dag, samt ett ögonblick fångat på en filminspelning där skådespelerskan håller Santi i famnen medan hon dirigerar sin besättning. Dessa enkla, uppriktiga bilder återspeglar en medveten balans mellan yrkes- och familjeliv. Denna enstaka delning, på en symbolisk dag, får en speciell betydelse för hennes följare.

Ett moderskap som krävdes

Denna publikation är en fortsättning på Eva Longorias starka hållning: att vara en mamma som omfamnar sin roll. Hon fortsätter att ta sig an många projekt samtidigt som hon bygger ett familjeliv skyddat från mediehysterin. Genom att betona att moderskapet kan ta "olika former" riktar sig Eva Longoria också till alla dem som ibland känner sig osynliga denna dag – adoptivmödrar, styvmödrar, kvinnor som längtar efter ett barn eller moderfigurer i allmänhet.

Genom denna bildkarusell erbjuder Eva Longoria en rörande ögonblicksbild av sitt liv som mamma. Utan överexponering eller iscensättning påminner hon oss om den vikt hon lägger vid denna roll. Denna sällsynta inblick i hennes liv, i en bransch som ofta snabbt separerar karriär och privatliv, bekräftar den centrala plats moderskapet har i Eva Longorias värld.