"Hon borde le": Den amerikanska skådespelerskan får kritik efter sitt framträdande på röda mattan

Den amerikanska skådespelerskan och kitesurfaren Maika Monroe gjorde ett av de mest framstående framträdandena vid öppningsceremonin för den 79:e filmfestivalen i Cannes den 12 maj 2026. I en paljettprydd klänning prydde skådespelerskan, som blev känd i "It Follows" och nyligen sågs i "Longlegs" och "Reminders of Him", röda mattan med sin elegans. Men på sociala medier valde vissa användare att kommentera ... hennes ansiktsuttryck och ansåg det vara "för allvarligt". Denna kommentar säger mycket om de förväntningar som fortfarande ställs på kvinnor.

Ett utseende som hyllas av modepressen

För att gå på röda mattan i Cannes valde Maika Monroe en lång klänning helt täckt av silverpaljetter. Sjöjungfruklänningen med sin fyrkantiga halsringning spelade på paljetternas flytande skimmer, som fångade ljuset i varje rörelse. Skådespelerskan kompletterade sin look med smycken. Till sin frisyr valde hon en elegant chignon som framhävde hennes ansiktsdrag och klänningens vertikala linjer. Ett klassiskt, nästan Hollywood-liknande val, hyllat av modepressen.

"Hon borde le": föreskriften som aldrig släpper taget om kvinnor

Medan modepressen enhälligt berömde looken, föredrog vissa internetanvändare att fokusera på skådespelerskan. "Hon borde le", "Hon ser inte glad ut att vara där" ... några kommentarer dök upp, där Maika Monroe kritiserades för hennes "neutrala ansikte" på de officiella bilderna. Denna kommentar återspeglar ett välkänt fenomen: pressen på kvinnor att le konstant.

Denna sociala press, som ofta används med det engelska uttrycket "smile please", appliceras nästan uteslutande på kvinnor, som aldrig ombeds att le för att verka "trevliga". När en man förblir seriös på röda mattan talar vi om "karisma" eller "närvaro"; när en kvinna gör detsamma kritiseras hon för att puttra. Denna dubbelmoral har redan fördömts av många skådespelerskor, såsom den amerikanska skådespelerskan, regissören och artisten Kristen Stewart, och den brittiska stylisten, designern och affärskvinnan Victoria Beckham.

En hållning som överensstämmer med hans karaktär

Maika Monroe är känd för sitt uttrycksfulla men intensiva ansikte, vilket bidrog till hennes framgångar i atmosfäriska filmer som "It Follows" och "Longlegs". På Cannes röda matta förblev hon trogen denna image. Snarare än ett artigt leende valde skådespelerskan en balanserad, nästan filmisk uppträdande, perfekt i linje med atmosfären på världens mest prestigefyllda filmfestival.

Som en bonus, låt oss komma ihåg att öppningsceremonin i Cannes inte är en "fest med vänner": det är en formell händelse som kräver att skådespelerskor poserar för dussintals fotografer under längre perioder. Att le under hela den tiden skulle inte bara vara utmattande, utan också absurt. Maika Monroe gjorde helt enkelt sitt jobb: poserade professionellt, i en fantastisk outfit, för ett stort evenemang.

I slutändan fungerar händelsen kring Maika Monroes framträdande i Cannes som en påminnelse om hur kvinnor fortfarande bedöms utifrån kriterier som inte är relaterade till deras arbete. Snarare än att berömma kvaliteten på hennes utseende eller hennes närvaro föredrar vissa att kräva ett leende de aldrig skulle förvänta sig av en manlig skådespelare. En till synes trivial kritik, men en som avslöjar en ihållande sexistisk partiskhet, även på en av världens mest prestigefyllda röda mattor.