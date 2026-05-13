På filmfestivalen i Cannes gick Michelle Rodriguez glasögon inte obemärkt förbi.

Skådespelerskan, manusförfattaren och filmproducenten Michelle Rodriguez anlände till Cannes för att fira 25-årsjubileet av "Fast & Furious" – men tydligen ville hon inte nödvändigtvis synas på vägen dit. Hennes heldragna vintersportsolglasögon hade inte önskad effekt...

Ett historiskt jubileum på Croisetten

Den 13 maj 2026 anordnade Grand Auditorium Lumière på Palais des Festivals en specialvisning vid midnatt av den första filmen "Fast & Furious" för att fira franchisens 25-årsjubileum. Detta var en sällsynt händelse för filmfestivalen i Cannes, som öppnade sina dörrar för en av de mest inkomstbringande actionfilmerna i filmhistorien. Vid sidan av den amerikanske skådespelaren, filmproducenten och regissören Vin Diesel, den amerikanska skådespelerskan Jordana Brewster och den amerikanske producenten Neal H. Moritz var även Meadow Walker – dotter till skådespelaren Paul Walker, som gick bort 2013 – närvarande för att hedra sin fars minne.

Michelle Rodriguez är ingen främling i Cannes – hon var där förra året som hedersgäst på AmfAR-galan på Hôtel du Cap. Den här gången gick hon på Croisetten som en av grundarna av en franchise som har blivit en Hollywoodinstitution – från början med den fasta avsikten att hålla det hemligt.

Den mest oväntade ankomsten på Croisetten

Av alla stjärnor som förväntades på Croisetten var Michelle Rodriguez den som överraskade alla mest – inte med sin aftonklänning, utan med sin ankomst. Hon försökte gå inkognito genom att bära heldragande solglasögon, i en stil som påminde om vintersport. Naturligtvis fokuserade kamerorna på denna maskerade figur, vilket i slutändan gjorde henne ännu mer igenkännbar än en enkel promenad längs Croisetten.

25 år av franchise, 7 miljarder dollar på biljettintäkterna

"The Fast & Furious", som släpptes den 22 juni 2001, är en av de mest lukrativa actionfilmerna i filmhistorien, med över 7 miljarder dollar i globala biljettintäkter fördelade på 11 filmer. Enligt arrangörerna av filmfestivalen i Cannes var midnattsvisningen avsedd att "hedra filmens bestående inverkan på populärkultur och filmhistoria". En inverkan som Michelle Rodriguez har förkroppsligat från början – hennes karaktär, Letty, är en av få som har medverkat genom hela sagan.

Heltäckande solglasögon, Croisetten, fotografer – Michelle Rodriguez försök till diskretion kommer därmed att förbli ett av de roligaste ögonblicken i denna 79:e upplaga. Letty må susa fram i 200 km/h på en film – men på Croisetten är det omöjligt att undkomma linserna.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
