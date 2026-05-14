I en skulptural klänning lockar Heidi Klum alla blickar

Léa Michel
@heidiklum / Instagram

Heidi Klum prydde röda mattan vid den 79:e filmfestivalen i Cannes (12-23 maj 2026) för öppningsceremonin och visningen av filmen "Electric Venus". Den tysk-amerikanska modellen och tv-personligheten valde en skulptural klänning i en pudriga persikofärg, utsmyckad med en monumental blomsterapplikation. Hennes framträdande var utan tvekan ett av kvällens mest minnesvärda modeögonblick.

En silhuett utformad som ett couture-konstverk

Klänningen som Heidi Klum bär är en skapelse av Elie Saab, den libanesiska designern känd för sina spektakulära couture-plagg. Designen kännetecknas av en strukturerad överdel och en åtsittande silhuett som framhäver figurens vertikala linjer. Klänningen flyter sedan över i en flytande pelare som når golvet, vilket ger helhetsintrycket ett skulpturalt men elegant utseende.

Plaggets signaturdetalj? En stor applikationsblomma framtill, presenterad i nyanser av persika och puderrosa. Baktill hänger ett böljande fall ner från midjebandet, vilket skapar en rörelseeffekt. Ett djärvt och romantiskt designval.

En öppningsceremoni präglad av förfining

Heidi Klums framträdande var en del av en särskilt bländande öppningsceremoni. Vid sidan av personligheter som den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Demi Moore – en medlem av 2026 års jury – den amerikanska skådespelerskan och producenten Jane Fonda och den brittiska skådespelerskan Dame Joan Collins var Heidi Klum bland kvällens mest fotograferade gäster. Festivalen öppnade med världspremiärvisningen av "La Vénus Électrique" (Elektriska Venus), ett drama regisserat av Pierre Salvadori som utspelar sig i det bohemiska Paris 1928.

Med denna Elie Saab-klänning, både romantisk och arkitektonisk, bevisade Heidi Klum återigen sin mästerskap på Cannes röda matta. Med blommiga detaljer, det böljande fallet och den skulpturala silhuetten framstår hennes utseende som en av modehöjdpunkterna under denna öppning 2026 – och bekräftar, om ytterligare bevis skulle behövas, den unika auran hos den tysk-amerikanska modellen och tv-presentatören på Croisetten.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
"Hon borde le": Den amerikanska skådespelerskan får kritik efter sitt framträdande på röda mattan

