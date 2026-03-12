"Hon är fantastisk": Selena Gomez bländar med en strålande look

Léa Michel
@jennanicoleofficial/Instagram

Makeupartisten Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) delade en gyllene selfie av den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, skådespelerskan, producenten och entreprenören Selena Gomez på Instagram, där hon fångade ett vårljus i naturligt ljus.

En "glow-makeup" i varma och lysande toner

På det här soldränkta fotot har Selena Gomez en perfekt solkysst makeup: gyllene highlighter som skulpterar hennes kindben, skimrande persikofärgad ögonskugga för en hälsosam lyster, subtila sotade ögon med förlängda fransar och fylliga, glansiga rosa läppar. Hennes vågiga bruna hår faller fritt och ramar in ett självsäkert leende, allt klätt i en texturerad svart tröja för en elegant kontrast.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av JENNA NICOLE (@jennanicoleofficial)

Äkthet och naturligt ljus

Den här selfien, tagen inomhus med ett takfönster som flödar i ljus, framhäver Selena Gomez naturliga hud och ger henne en superglödande och livfull look som påminner om att vakna upp i solen. Jenni Nicole skapar en avslappnad skönhetslook, perfekt för en sommarvibe.

Fansen är extatiska: "Supersoligt!"

Kommentarerna exploderar av beundran: "Hon är sublim, det där solskenet är galet!" , eller "Supersoliga Selena, du lyser upp allting!" , lovordar fansen entusiastiskt denna makeup som fångar Selena Gomez glädjefyllda och strålande essens.

Kort sagt, Selena Gomez, stylad av Jenni Nicole, förkroppsligar strålande skönhet i denna självklara selfie som hyllar enkel, strålande utstrålning. En inspirerande look som bevisar "sann lyster" kommer ibland från enkelt naturligt ljus och strålande makeup.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
I en klänning prydd med kristaller drar Lucy Liu alla blickar till sig

