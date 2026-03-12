I en klänning prydd med kristaller drar Lucy Liu alla blickar till sig

Léa Michel
@lucyliu/Instagram

I en kristallbesatt klänning orsakade den amerikanska skådespelerskan, producenten, regissören, målaren och skulptören Lucy Liu furore på röda mattan vid TIME Women of the Year-galan 2026 i Los Angeles.

En retro 1700-talsklänning

Lucy Liu bar en svart midiklänning i sammet prydd med dinglande kristalltofsar som fångade ljuset i varje rörelse hennes. De avsiktligt överdrivna höfterna påminde om 1700-talsväskor, en gång burna av Marie Antoinette, vilket gav en dramatisk touch och en fräsch historisk anspelning. Ensemblen kompletterades med platåsandaler, en elegant kuvertväska och diamantsmycken med en slående rosa sten. Stylad av Lee Harris, blandade denna outfit utsökt barock överdådighet med modern elegans.

Långt, naturligt hår

Efter att ha haft en kort bob i trailern för filmen "Rosemead" dök Lucy Liu upp på 2026 års TIME Women of the Year-gala med långt hår mittbenat med lösa, böljande lockar. Rosig kindmakeup och fuchsiafärgade läppar fullbordade den eleganta looken.

Fans i vördnad

Internet gick amok: ”Lucy Liu, drottning av röda mattan!” och ”Kristallerna och klänningen, du är sublim!” utbrast internetanvändare och berömde hennes modedjärvhet och tidlösa skönhet.

Kort sagt, den amerikanska skådespelerskan, producenten, regissören, målaren och skulptören Lucy Liu överskrider epoker i en barock sammetsklänning i kristall och bevisar att tidlös elegans uppstår ur en blandning av historia och modernitet. Denna kraftfulla look markerar hennes triumferande återkomst till den internationella modescenen.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Vid 60 visar Cindy Crawford upp sin sminkfria look och delar med sig av sin morgonrutin.
"Hon är fantastisk": Selena Gomez bländar med en strålande look

