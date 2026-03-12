Skådespelerskan Lily-Rose Depp återupplivar leopardmönstret med stil.

Modetrender har ofta en tendens att göra comeback efter att ha ansetts föråldrade. Leopardmönster är ett utmärkt exempel. Under Paris modevecka väckte den fransk-amerikanska skådespelerskan och modellen Lily-Rose Depp uppmärksamhet med en outfit som förde detta ikoniska mönster tillbaka i rampljuset.

Ett anmärkningsvärt framträdande på Chanels modevisning

Chanels höst/vinter 2026/2027-visning, som hölls på Grand Palais under Paris modevecka, samlade ett flertal kändisar från film- och modevärlden. Bland gästerna på första raden utmärkte sig Lily-Rose Depp i en leopardmönstrad ensemble från topp till tå. Den fransk-amerikanska skådespelerskan och modellen bar en midiklänning med breda axelband prydd med trycket, i kombination med en matchande hatt. Outfiten kompletterades med mer diskreta accessoarer, inklusive en vinröd Chanel-väska och pumps i neutrala toner, vilket skapade en kontrast till djurmönstret.

Ett ikoniskt modetryck

Leopardmönster har en speciell plats i modehistorien. Det blev populärt på 1940- och 50-talen och har under årtiondena blivit en symbol för djärv stil. På 1960-talet bidrog vissa modehus och filmpersonligheter till att göra detta mönster extremt populärt. Senare, på 1990- och 2000-talen, användes det i en mängd olika stilar, från Hollywood-chic till rockinfluenser. Än idag fortsätter många designers att återvända till djurmönster i sina kollektioner.

En look som blandar vintage och modernitet

Lily-Rose Depps outfit kombinerade flera stilreferenser. Den lilla hatten och klänningens snitt frammanade en retrostil, medan accessoarernas enkelhet gav en mer modern touch. Denna blandning av influenser gav outfiten en vintage- men ändå modern känsla, ofta förknippad med parisisk stil. I nuvarande trender förklarar stylister att leopardmönster kan bäras elegant i kombination med diskreta plagg eller minimalistiska accessoarer.

En nära koppling till Chanel-huset

Att Lily-Rose Depp dyker upp på Chanel-visningen är inte förvånande. Den fransk-amerikanska skådespelerskan och modellen har haft en nära relation med modehuset i flera år. Hon blev ett av märkets ansikten utåt redan i ung ålder, bland annat för parfymen Chanel N°5. Detta samarbete är också en del av en familjehistoria, då hennes mamma, Vanessa Paradis, har förknippats med Chanel sedan 1990-talet. Sedan dess har Lily-Rose Depp regelbundet dykt upp på husets visningar och evenemang.

Med sitt slående framträdande på Paris modevecka återupptog Lily-Rose Depp leopardmönstret, ett ikoniskt motiv som regelbundet återkommer inom modevärlden. Genom att blanda vintagearv med modern tolkning bevisar denna stil återigen att vissa trender kan överskrida årtionden samtidigt som de förblir relevanta.