"Den nya Pamela Anderson": den här modellen gör sig ett namn i rollistan till nästa "Baywatch"

Den amerikanska modellen och tv-personligheten Brooks Nader har anslutit sig till ensemblen i nyinspelningen av "Baywatch". Hon tillkännagav nyheten på sin Instagram den 9 mars och bekräftade därmed sin roll som en regelbunden skådespelare i Fox-produktionen som är planerad för säsongen 2026/27.

Selene, den frispråkiga rivalen

Brooks Nader skulle spela Selene, kapten för livräddarna på Zuma Beach, beskriven som "frispråkig" och utmärkt på sitt jobb, men ständigt i konflikt med Hobie Buchannon (Stephen Amell), kaptenen för "Baywatch". Deras redan explosiva rivalitet intensifieras när Hobie tar med sig sin dotter Charlie (Jessica Belkin) till sitt lag, vilket avslöjar spänningar som går mycket djupare än enkla professionella meningsskiljaktigheter.

En ensemble som lovar en spektakulär föreställning

Brooks Nader ansluter sig till en redan imponerande ensemble: den amerikanska skådespelerskan Hassie Harrison (Nat), den amerikanska skådespelaren Thaddeus LaGrone (Brad), skådespelerskan Jessica Belkin (Charlie), med den amerikanska skådespelaren David Chokachi som återupptar sin återkommande roll som Cody Madison, chef för baren The Shoreline och mentor för de unga badvakterna.

Fans i ett vansinne

Tillkännagivandet satte sociala medier i brand: "Den nya Pamela Anderson är här!" , "Brooks Nader som Selene är perfekt, hon kommer att bli fantastisk!" , utbrast fans, ivriga att se denna modebomb iklä sig den legendariska röda outfiten för adrenalinfyllda räddningar och heta berättelser i nyversionen av "Baywatch".

Sammanfattningsvis framstår Brooks Nader som den nya karismatiska figuren i "Baywatch"-nystarten, och lovar att återuppväcka kultserien från 90-talet. Med sin roll som en explosiv kapten hyllas hon redan som ikonen för den här nya generationen livräddare.