"Den nya Pamela Anderson": den här modellen gör sig ett namn i rollistan till nästa "Baywatch"

Léa Michel
@brooksnader/Instagram

Den amerikanska modellen och tv-personligheten Brooks Nader har anslutit sig till ensemblen i nyinspelningen av "Baywatch". Hon tillkännagav nyheten på sin Instagram den 9 mars och bekräftade därmed sin roll som en regelbunden skådespelare i Fox-produktionen som är planerad för säsongen 2026/27.

Selene, den frispråkiga rivalen

Brooks Nader skulle spela Selene, kapten för livräddarna på Zuma Beach, beskriven som "frispråkig" och utmärkt på sitt jobb, men ständigt i konflikt med Hobie Buchannon (Stephen Amell), kaptenen för "Baywatch". Deras redan explosiva rivalitet intensifieras när Hobie tar med sig sin dotter Charlie (Jessica Belkin) till sitt lag, vilket avslöjar spänningar som går mycket djupare än enkla professionella meningsskiljaktigheter.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Brooks Nader (@brooksnader)

En ensemble som lovar en spektakulär föreställning

Brooks Nader ansluter sig till en redan imponerande ensemble: den amerikanska skådespelerskan Hassie Harrison (Nat), den amerikanska skådespelaren Thaddeus LaGrone (Brad), skådespelerskan Jessica Belkin (Charlie), med den amerikanska skådespelaren David Chokachi som återupptar sin återkommande roll som Cody Madison, chef för baren The Shoreline och mentor för de unga badvakterna.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Brooks Nader (@brooksnader)

Fans i ett vansinne

Tillkännagivandet satte sociala medier i brand: "Den nya Pamela Anderson är här!" , "Brooks Nader som Selene är perfekt, hon kommer att bli fantastisk!" , utbrast fans, ivriga att se denna modebomb iklä sig den legendariska röda outfiten för adrenalinfyllda räddningar och heta berättelser i nyversionen av "Baywatch".

Sammanfattningsvis framstår Brooks Nader som den nya karismatiska figuren i "Baywatch"-nystarten, och lovar att återuppväcka kultserien från 90-talet. Med sin roll som en explosiv kapten hyllas hon redan som ikonen för den här nya generationen livräddare.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Zendaya överraskar alla med en kort frisyr och en minimalistisk look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Zendaya överraskar alla med en kort frisyr och en minimalistisk look

Zendaya överraskade alla med en ultrachic kort frisyr och en minimalistisk look som fängslade allas ögon. Under Paris...

Efter att ha blivit hånad för sitt utseende ger denna influencer ett mycket personligt svar

Den brittiska innehållsskaparen Madeline Argy har förvandlat hån till en kraftfull lektion i kroppspositivitet efter att en viral...

Den amerikanska modellen Emily Ratajkowski väljer en elegant look som drar till sig uppmärksamhet.

Under Paris modevecka, på Loewes höst/vintervisning 2026/27, visade den amerikanska modellen, skådespelerskan och författaren Emily Ratajkowski upp en...

"Hon åldras inte": 27 år senare återupplever Elizabeth Hurley en av sina mest minnesvärda stilar

Den brittiska skådespelerskan, modellen och producenten Elizabeth Hurley bländade nyligen sina fans genom att ta fram den ikoniska...

Hailey Bieber har en slående rödprickig outfit.

Den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber väcker uppmärksamhet med en snygg rödprickig outfit. Detta modeval, som delats...

Mer än fyrtio år senare återupplivar Madonna en av sina mest berömda stilar

Vissa bilder lämnar ett bestående avtryck i popkulturhistorien. Bland dem finns brudklänningen som Madonna bar i musikvideon till...