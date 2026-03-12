Denna olympiska gymnast kombinerar styrka och elegans och levererar en av sina starkaste utseenden.

Den amerikanska artistiska gymnasten Jordan Chiles kombinerade styrka och elegans och levererade en av sina mest slående stilar. Vid TIME Women of the Year-galan 2026 glänste den amerikanska medaljören i en silverfärgad Tony Ward Couture-klänning, som blandade atletisk kraft med couture-sofistikering.

En utskuren klänning med ett djupt budskap

Jordan Chiles bar en silverfärgad kolumnklänning – ett plagg från höst-/vinterkollektionen 2023/2024 – på TIME Women of the Year-galan 2026. Klänningen hade en asymmetrisk, ärmlös halsringning och var helt täckt av paljetter. En utskärning i midjan var prydd med vinrött och svart broderi, vilket frammanade ett "sår" som gjorde henne "starkare".

Denna stylade look av Jason Rembert framhävde Jordan Chiles silhuett, med diamantörhängen, en elegant föning av SherriAnn Cole och glödande makeup med långa ögonfransar av Dee Carrion.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Jordan Chiles (@jordanchiles)

En känsloladdad gala

Innan kvällen deltog den amerikanska artistgymnasten Jordan Chiles i TIME Women of the Year Leadership Forum i en Helsa Studio-kavajklänning i miniformat med en stor vit rosett, tillsammans med den amerikanska basketspelaren Chiney Ogwumike (WNBA/ESPN) och den amerikanska landslagsfotbollsspelaren Kelley O'Hara (olympisk fotboll), för en panel om kraften i damsport – en perfekt miljö för hennes motståndskraftiga look.

Fansen fascinerades av dess styrka

Reaktionerna har strömmat in sedan evenemanget: "Muskler och elegans, Jordan, du är en krigare!" , eller "Den här utklippta klänningen är kraftfull, du bär din styrka som en krona!" , utbrister fansen och hyllar denna olympier som förvandlar prövningar till modetriumfer.

Kort sagt, Jordan Chiles förenar elitidrott och haute couture i en look som symboliserar motståndskraft. Denna "sårade men starkare" klänning förkroppsligar perfekt hennes resa och bevisar att sann elegans föds ur fritt visad sårbarhet.