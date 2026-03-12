Vid 60 visar Cindy Crawford upp sin sminkfria look och delar med sig av sin morgonrutin.

Den amerikanska supermodellen Cindy Crawford bevisar att hon inte behöver några konstigheter för att glänsa. Den ikoniska modellen dök nyligen upp utan smink i en Instagram-video där hon delade med sig av sin morgonrutin för välbefinnande, en blandning av självvård och vardaglig mildhet.

En naturlig skönhet i hennes jacuzzi

När hon vaknar upp visar Cindy upp ett naturligt ansikte, fortfarande i nattkläder, innan hon tar på sig en badrock och börjar sina ritualer. Hon glider ner i sin utomhusjacuzzi, som ett morgondopp, med håret uppsatt i en lös knut och ett enkelt guldhalsband, och omfamnar sin kropp och sina 60 år med lugn, medan det mjuka morgonljuset smeker hennes hud.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Cindy Crawford (@cindycrawford)

En mycket strukturerad hud- och hälsorutin

Hennes morgon börjar runt klockan 6 med några stretchövningar vid sängkanten, följt av torrborstning av benen för att stimulera blodcirkulationen. Hon fortsätter med en gua sha-ansiktsmassage och sedan rödljusbehandlingar i hårbotten och ansiktet – gester som är en del av hennes personliga rutin för att bibehålla hudens lyster och hårets vitalitet, utan att påstå att hon sätter en standard eller en modell att följa vid 60.

Små hälsogester och en stund av "jordning"

För sitt inre välbefinnande dricker den amerikanska supermodellen Cindy Crawford lite äppelcidervinäger före frukost, och går sedan en barfotapromenad på gräsmattan i sin trädgård vid havet för att "få kontakt med jorden" och njuta av det mjuka morgonljuset. Denna tid i naturen, mellan frisk luft, havsutsikt och jacuzzi, beskrivs som "en riktig dekompressionskammare före dagens rush".

Detta är en rutin som är unik för henne, svår för alla att komma åt, och inte på något sätt en standard att följa vid 60 för att må bra, utan snarare en personlig ritual som ger henne energi och lugn.

Sport, kollagenkaffe och e-postmeddelanden

Runt klockan 7:45 tar hon på sig träningskläderna, gör sig ett kollagenberikat kaffe och slår sig sedan ner några minuter framför datorn för att kolla sina e-postmeddelanden. Hennes rutin fortsätter med ett personligt träningspass: stretching, övningar på en inverterad maskin, en mini-trampolin, följt av ett guidat Pilates-träningspass. Dessa aktiviteter är en del av hennes personliga morgonritual, anpassade till hennes behov och tempo, och är inte avsedda som en modell eller en skyldighet för någon över 60.

Fans älskar dess äkthet

I bildtexten förklarar Cindy Crawford att hon älskar den här rutinen eftersom den "sätter henne på rätt spår för dagen", en ritual som ger henne balans och energi direkt på morgonen. Kommentarerna berömmer överväldigande "hennes naturlighet och enkelhet" . "Vid 60 och utan smink är du bländande", "Inspirerande att se dig omfamna din ålder med sådant lugn", skriver internetanvändare, övertygade av denna blandning av enkelhet och självkärlek.

Genom att dela dessa ögonblick från sin morgon påminner Cindy Crawford oss om att välbefinnande först och främst kommer från att lyssna på oss själva och njuta av våra egna ritualer, snarare än från att följa normer eller standarder. Vid 60 års ålder förkroppsligar hon en naturlig lugn och inspirerar sina fans att fira sina kroppar och sin vardag med autenticitet.