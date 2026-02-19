Den här skådespelaren använder sina pengar för att i hemlighet betala främlingars medicinska räkningar.

Search here...

Anaëlle G.
Kunal Nayyar, ett välbekant ansikte för sitcom-fans, känd för att ha spelat Rajesh Koothrappali i "The Big Bang Theory", hamnade nyligen i rubrikerna av en anledning långt ifrån inspelningsplatsen. Även om denna kultserie tog slut för flera år sedan fortsätter den brittiske skådespelaren att göra ett bestående intryck – den här gången genom sina generösa handlingar.

En förmögenhet i tjänst för andra

Under "Big Bang Theory"s glansdagar var Kunal Nayyar en av de bäst betalda skådespelarna i amerikansk tv och tjänade nästan en miljon dollar per avsnitt. Nu 44 år gammal har han valt att använda en del av den förmögenheten till ändamål som ligger honom varmt om hjärtat.

I en intervju med The i Paper avslöjade skådespelaren att han använder en del av sin inkomst till att anonymt hjälpa främlingar på GoFundMe-plattformen. Han surfar på sajten på kvällarna, väljer slumpmässigt ut medicinska kampanjer och betalar diskret räkningar för behövande familjer. "Pengar har gett mig större frihet, och den största gåvan är möjligheten att ge tillbaka", anförtrodde han och tillade att dessa altruistiska handlingar får honom att känna sig som "en maskerad självrättfärdig".

En våg av filantropi som både hyllades och debatterades.

Även om hans bekännelse är gammal, fick den först nyligen uppmärksamhet på sociala medier. Vissa internetanvändare berömde skådespelarens vänlighet och betonade att resultatet – att hjälpa familjer i nöd – var viktigare än den resulterande publiciteten.

Andra kritiserade dock den offentliga karaktären av denna avslöjande och menade att diskussionen om den bröt mot själva principen om anonymitet. Trots dessa debatter försvarade många Kunal Nayyar och påpekade att mottagarna av hans donationer förblev omedvetna om sin välgörares identitet och att hans tillvägagångssätt, långt ifrån pråligt, främst syftade till att inspirera till andra generösa handlingar.

En särskild tidpunkt

Den plötsliga medieuppmärksamhet kring den här historien sammanföll med publiciteten kring en annan GoFundMe-kampanj – den här gången lanserades för att hjälpa familjen till James Van Der Beek, skådespelaren från "Dawson's Creek" som nyligen gick bort i cancer. Enligt Variety väckte denna händelse nytt intresse för kändisvälgörenhetsinitiativ på plattformen, vilket drev Kunal Nayyars namn tillbaka i rampljuset.

När ära blir ett medel att göra gott

Kunal Nayyars berättelse är en skarp påminnelse om att berömmelse och rikedom kan användas som verktyg för solidaritet. Även om uppriktigheten i hans handlingar fortfarande är splittrande, har hans gest fördelen att den ger förnyad synlighet åt humanitära frågor som alltför ofta förbises.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Kunal Nayyar (@kunalkarmanayyar)

Slutligen, i en värld där sociala medier förstärker allt, inklusive kritik, bevisar den brittiska skådespelaren Kunal Nayyar att det fortfarande finns sätt att använda kändisskap för att tyst, men konkret, förändra andras liv.

